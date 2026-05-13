¿Qué incluyen los paquetes ‘Hospitality’ para ver Vikings vs. 49ers en el Estadio Banorte?

No han salido los boletos generales, pero ya conocemos los detalles de los paquetes Hospitality (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

La NFL puso a disposición los paquetes Hospitality para el partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, encuentro que se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México como parte del calendario internacional de Sunday Night Football.

La oferta para aficionados incluye accesos premium al juego, experiencias previas al kickoff, transporte y paquetes con hospedaje de tres noches en hoteles de lujo de la capital mexicana.

“Estamos muy felices con la noticia, agradecidos con los 49ers que hace algunas semanas aceptaron la invitación y ahora que se confirma a los Minnesota Vikings como los rivales. Es muy buen juego”, declaró Arturo Olivé, director de NFL México, con Ciro Gómez Leyva.

El duelo marcará el tercer partido oficial de temporada regular de San Francisco en territorio mexicano. Los 49ers participaron en el histórico encuentro de 2005 ante Arizona Cardinals, primer juego internacional de temporada regular de la NFL, y regresaron en 2022 para derrotar 38-10 a los Cardinals en el entonces llamado Estadio Azteca.

¿Qué incluyen los paquetes Hospitality de los 49ers para el juego NFL México 2026?

Los paquetes oficiales de OnLocation —empresa que también ofrece paquetes en el Mundial 2026— destinados para aficionados de San Francisco se dividen en dos modalidades: experiencia para el día del partido y paquete completo con hotel y transporte.

La opción más accesible corresponde al paquete Ticket & Hospitality – 49ers Gameday Experience, con precio inicial de 1,095 dólares por persona, equivalentes a aproximadamente 18 mil 823 pesos mexicanos al tipo de cambio de 17.19 pesos por dólar.

El paquete incluye:

Boleto oficial para el NFL Mexico City Game

Acceso al hospitality oficial previo al partido de los 49ers

Ubicación cercana al Estadio Banorte

Comida y bebidas todo incluido

Transporte para el día del juego

Servicio de concierge para asistentes

La experiencia está enfocada en aficionados que buscan asistir únicamente al partido del 22 de noviembre sin añadir hospedaje. Además del acceso al encuentro entre San Francisco y Minnesota, el paquete contempla convivencia previa con ambiente exclusivo para seguidores de los 49ers.

On Location también habilitó una modalidad con estancia incluida bajo el nombre InterContinental Presidente 3-Night Land Only 49ers Experience, cuyo costo inicia en 3,095 dólares por persona, alrededor de 53 mil 203 pesos mexicanos.

El paquete premium contempla:

Hospedaje en InterContinental Presidente Mexico City

Estancia de tres noches del 20 al 23 de noviembre

Entrada oficial para el juego entre 49ers y Vikings

Acceso al hospitality oficial de San Francisco

Transporte redondo deluxe para el día del partido

Posibilidad de añadir tours y experiencias adicionales

La información publicada por los 49ers y On Location también señala que algunos aficionados podrán mejorar la ubicación de sus asientos dentro del estadio mediante upgrades adicionales.

¿Qué paquetes habrá para aficionados de Vikings en el partido de la NFL en México?

Minnesota Vikings también contará con experiencias oficiales para el juego de Ciudad de México. La modalidad básica Ticket & Hospitality – Vikings Gameday Experience tiene precio inicial de 1,095 dólares por persona, cifra similar a la opción de los 49ers.

El paquete incluye boleto oficial para el encuentro, acceso al hospitality previo al juego, alimentos y bebidas, transporte y servicio de concierge.

Además, los Vikings ofrecerán el paquete Hyatt Regency 3-Night Land Only Vikings Experience, con costo inicial de 3,345 dólares por persona, equivalentes a aproximadamente 57 mil 521 pesos mexicanos.

La experiencia contempla:

Hospedaje en Hyatt Regency Mexico City

Estancia del 20 al 23 de noviembre

Entrada oficial para Vikings vs. 49ers

Hospitality oficial de Minnesota

Transporte deluxe redondo

Tours y add-ons opcionales

¿Cómo registrarse para el aviso de la preventa de Vikings vs. 49ers?

NFL México habilitó un registro oficial para aficionados interesados en recibir información anticipada sobre la preventa y venta de boletos para el partido entre San Francisco y Minnesota.

Arturo Olivé recordó que los usuarios deben registrarse en el portal del juego NFL Mexico City 2026 para recibir información sobre accesos prioritarios y ofertas especiales.

El formulario solicita datos como:

Nombre completo

Correo electrónico (vigente)

Fecha de nacimiento

Código postal

País

Equipo favorito

Tipo de experiencia deseada

La plataforma divide las opciones en tres categorías:

Boletos.

Boletos + Hotel.

Boletos + Hospitality.

La NFL todavía no revela los precios oficiales de las entradas individuales para el partido del próximo 22 de noviembre en el Banorte, aunque los paquetes Hospitality ya muestran costos base y experiencias disponibles para aficionados de 49ers y Vikings.