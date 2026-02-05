49ers de San Francisco no jugarán en México: Van vs. Rams en Australia

La NFL confirmó su regreso al Estadio Banorte de la Ciudad de México en la temporada 2026, pero uno de los equipos que aparecía como principal candidato para ese partido, los 49ers de San Francisco, no será el protagonista. La franquicia de la Bahía tiene ya definido su compromiso internacional: enfrentará a Los Angeles Rams en Australia, en lo que será el primer partido de temporada regular en ese país.

El anuncio forma parte de un plan de expansión internacional sin precedentes de la liga, que en 2026 celebrará nueve partidos oficiales fuera de Estados Unidos, la cifra más alta en su historia.

Mientras México se prepara para volver a recibir a la NFL en diciembre, San Francisco será enviado “Down Under” para medirse con su rival divisional en el Melbourne Cricket Ground.

49ers vs. Rams en Australia: El partido internacional ya confirmado

Los San Francisco 49ers participarán en el primer partido de temporada regular de la NFL en Australia, cuando enfrenten a Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground (MCG), con capacidad para 100 mil espectadores. El encuentro se disputará en 2026, con los Rams como equipo designado como local y los 49ers como visitantes.

En el comunicado oficial del equipo, la NFL subrayó que se trata de un compromiso multianual para llevar partidos de temporada regular a Melbourne a partir de 2026. El comisionado Roger Goodell señaló que este paso responde a la ambición de la liga de consolidarse como un deporte global.

“Expandirnos a Melbourne, Australia, una hermosa ciudad con una rica historia deportiva, subraya nuestras ambiciones de convertirnos en un deporte global y acelerar el crecimiento internacional”, declaró Goodell.

Este anuncio despeja el escenario para México: aunque San Francisco figuraba como una posibilidad para el partido en la Ciudad de México, su presencia en Australia confirma que no jugará en el Estadio Banorte durante la temporada 2026.

Esto sabemos del regreso de la NFL a México en 2026

La NFL volverá a la Ciudad de México en diciembre de 2026, luego de una ausencia de varios años provocada por las remodelaciones del Estadio Azteca con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Roger Goodell confirmó que el inmueble, ahora conocido como Estadio Banorte, será nuevamente sede de partidos de temporada regular.

“Tenemos un anuncio muy importante ya que regresamos a la Ciudad de México en diciembre, lo cual creo que es maravilloso para nuestros aficionados mexicanos”, afirmó el comisionado. El último partido de la NFL en México se jugó el 21 de noviembre de 2022, cuando los 49ers derrotaron 38-10 a los Arizona Cardinals.

Los 49ers de San Francisco han jugado en dos ocasiones en México. (AP Foto/Eakin Howard) (Eakin Howard/AP)

De acuerdo con la liga, México es el país con más aficionados a la NFL fuera de Estados Unidos, con cerca de 40 millones de seguidores, lo que lo convierte en uno de sus mercados internacionales prioritarios. Desde 2005, el Estadio Azteca ha albergado seis partidos de temporada regular, incluido el primer juego oficial fuera de territorio estadounidense.

Aunque Goodell reconoció públicamente la disposición histórica de los 49ers de San Francisco para participar en partidos internacionales, el calendario definitivo inclinó al equipo hacia Australia. “Aún no hemos publicado el calendario, pero los 49ers desde el primer día levantaron la mano y han dicho que están listos. No tengo duda de que querrán participar”, dijo el comisionado en referencia a los juegos fuera de Estados Unidos.

La confirmación del duelo ante Rams en Melbourne responde también a la estructura de la Serie Internacional de la NFL, que en 2026 incluirá sedes en Australia, México, España, Alemania, Brasil, Francia y Reino Unido. En ese contexto, cada equipo puede ser designado para disputar un partido internacional, y San Francisco ya tiene asignado el suyo.

La expansión global de la NFL en 2026

La temporada 2026 marcará un punto de inflexión para la NFL fuera de Estados Unidos. Serán nueve partidos internacionales, distribuidos de la siguiente manera: tres en Londres, uno en Madrid, uno en Múnich, uno en París, uno en Río de Janeiro, uno en Melbourne y uno en la Ciudad de México.

Goodell ha señalado que la meta de la liga es llegar a 16 partidos internacionales por temporada, de modo que cada franquicia dispute al menos un juego fuera de Estados Unidos cada año.“La meta que debemos alcanzar es de 16 partidos, para que cada equipo juegue un partido de temporada regular cada temporada fuera”, concluyó el comisionado.

Este crecimiento ha ido acompañado de debates sobre la logística, la salud de los jugadores y la programación. La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) ha insistido en que cualquier expansión debe considerar los efectos del viaje y la carga física. Brandon Parker, director de relaciones con los medios del sindicato, afirmó que “cualquier tipo de expansión debe equilibrarse con el impacto en los cuerpos de los jugadores junto con los datos de salud y seguridad”.

México sigue en el centro del plan internacional de la NFL

Aunque los 49ers de San Francisco no jugarán en México en 2026, el regreso de la NFL al Estadio Banorte confirma la relevancia del país en la estrategia global de la liga. Arturo Olivé, director general de NFL México, calificó el retorno como un paso clave tras varios años de espera.

“Este es un momento emocionante para la NFL en México, y esperamos seguir aprovechando este impulso en los próximos años”, dijo Olivé, al destacar la historia del estadio y el vínculo con la afición mexicana.

Por ahora, los equipos que disputarán el partido en la Ciudad de México no han sido anunciados oficialmente. Lo que sí está definido es que San Francisco será protagonista del debut de la NFL en Australia, mientras México se prepara para volver a recibir fútbol americano profesional en uno de los recintos más emblemáticos del país.

Con información de EFE y AP.