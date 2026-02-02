¡Touchdown, México! NFL hace OFICIAL el regreso al Estadio Banorte en 2026

Cuatro años después, el Estadio Azteca volverá a ser sede de un partido de la NFL, el último disputado fue en noviembre de 2022 entre San Francisco 49ers y Arizona Cardinals. [Fotografía. Shutterstock]

A cinco días del Super Bowl LX, entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, la NFL confirmó su próximo juego en México.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, confirmó la noticia este lunes 2 de febrero durante una conferencia de prensa.

Goodell señaló que el partido de la NFL en México se jugará en el Estadio Azteca, que tuvo una serie de remodelaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con el comisionado de la NFL, el encuentro se disputaría en diciembre próximo.

“La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) regresará a la Ciudad de México para disputar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el emblemático Estadio Banorte, a partir de la temporada 2026”, se lee en un comunicado de la organización.

“Estamos encantados de traer de vuelta los partidos de la temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país”, declaró Arturo Olivé, director general de la NFL México. “El Estadio Banorte ha sido sede de momentos increíblemente memorables en nuestra historia internacional, y regresar a este recinto subraya nuestro compromiso con el crecimiento de este deporte en todos los niveles en el mercado mexicano”.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado qué equipos vendrán a nuestro país, una de las posibilidades es que los 49ers de San Francisco jueguen en México otra vez.

¿Qué dicen las publicaciones de la NFL sobre el partido en México?

“El juego es más nuestro que nunca”, señala la publicación realizada la tarde de este lunes 2 de febrero.

La segunda publicación es un video acompañado por la frase: “El juego regresa pero la verdad es que nunca nos fuimos”.

En la grabación se pueden observar diferentes aspectos de CDMX, así como varios equipos de la NFL como los Vaqueros de Dallas, Raiders de Las Vegas, Patriotas, Broncos, entre otros.

Una de las escenas que más llama la atención del video publicado por las cuentas de la NFL y de NFL México es el cierre, donde se observa a los 49ers de San Francisco.

¿Por qué 49ers de San Francisco podría jugar un partido de la NFL en México?

Casi de manera simultánea, Emilio León, periodista y especialista en la NFL, publicó un mensaje en su perfil de X en el que asegura que habló con el dueño de los 49ers de San Francisco.

De acuerdo con León, York ha platicado con la NFL y saben que México es un mercado importante para el equipo de la bahía.

“Hablé con Jed York, dueño de los 49ers de San Francisco y me confirmó ‘siempre estamos en comunicación con la Liga y Roger Goodell y México es uno de nuestros mercados. Daremos un juego el próximo año y México es el lugar uno en mi lista’”.

Además, Emilio León compartió una publicación de la cuenta SFNiners en la que se menciona que existe la posibilidad de que los 49ers de San Francisco sostengan un partido en México como parte de la temporada 2026-2027 de la NFL.

¿Cuántos partidos han jugado los 49ers de San Francisco en México?

Los Niners han sostenido dos partidos en el Estadio Azteca.

La primera ocasión que jugaron en México fue el 2 de octubre de 2005 cuando perdieron por pizarra de 31-14 ante los Cardenales de Arizona.

Años más tarde, en 2022, los 49ers de San Francisco vencieron 38-10 a los Cardenales de Arizona.

¿Qué partidos de la NFL se han jugado en México?

El juego de la NFL en México más reciente fue el de San Francisco contra Arizona. Desde entonces, la liga de futbol americano ha tenido juegos en Reino Unido, Alemania, Brasil, Irlanda y España.

México ha recibido cinco partidos de temporada regular de la NFL, incluyendo el primer partido de temporada regular disputado fuera de los Estados Unidos y el primer “Monday Night Football” en el extranjero.

¿Qué partidos de la NFL en México han cancelado?

La historia indica que en 2018 se realizaría un partido entre Los Ángeles Rams y los Chiefs de Kansas City; sin embargo, las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca obligaron a un cambio de sede.

El encuentro se jugó en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

Casi de manera simultánea, Emilio León, periodista y especialista en la NFL, publicó un mensaje en su perfil de X en el que asegura que habló con el dueño de los 49ers de San Francisco.

De acuerdo con León, York ha platicado con la NFL y saben que México es un mercado importante para el equipo de la bahía.

“Hablé con Jed York, dueño de los 49ers de San Francisco y me confirmó ‘siempre estamos en comunicación con la Liga y Roger Goodell y México es uno de nuestros mercados. Daremos un juego el próximo año y México es el lugar uno en mi lista’”.

Además, Emilio León compartió una publicación de la cuenta SFNiners en la que se menciona que existe la posibilidad de que los 49ers de San Francisco sostengan un partido en México como parte de la temporada 2026-2027 de la NFL.