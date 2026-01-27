La historia de Malcolm Butler: Trabajó en un restaurante de pollo frito y llevó a Pats a ganar un Super Bowl

Malcolm Butler fue el héroe en la última vez que Seahawks y Pats se vieron las caras en un Super Bowl (Foto: IA Gemini).

El Super Bowl LX significa una revancha entre New England Patriots y Seattle Seahawks, once años después de un desenlace que marcó a la NFL.

Aquella noche del 1 de febrero de 2015, en el Super Bowl XLIX, una jugada en la yarda uno definió el campeonato y transformó la vida de un jugador que, tiempo antes, trabajaba en un restaurante de pollo frito: Malcolm Butler.

La intercepción que selló el triunfo 28-24 de los Patriots no solo aseguró el cuarto anillo de Tom Brady. También consolidó una de las historias más improbables del futbol americano profesional, protagonizada por un esquinero no reclutado, formado lejos de los reflectores del futbol universitario de élite.

Malcolm Butler antes de la NFL: El pasado del héroe del Super Bowl XLIX

Antes de llegar a la NFL, Malcolm Butler trabajó en un Popeyes Louisiana Kitchen, un restaurante de pollo frito en su natal Vicksburg, Mississippi.

Ahí barrió pisos, lavó utensilios, atendió la caja y frió pollo para ganar el salario mínimo. Su exgerente Shennelle Parker recordó que Butler cumplía horarios y mostraba dedicación constante. “Era puntual y un trabajador duro”, señaló en entrevista recogida por ABC News.

Ese empleo llegó después de una serie de errores que pusieron su carrera en riesgo. Butler no obtuvo las calificaciones necesarias en la preparatoria y perdió su lugar en Hinds Community College tras problemas disciplinarios.

Lejos de abandonar el futbol, entrenó por su cuenta y corrigió su situación académica hasta recibir una segunda oportunidad que lo llevó a West Alabama, un programa de División II.

Pese a destacar y ser elegido en el primer equipo de su conferencia, ningún equipo lo seleccionó en el Draft NFL 2014. Su pro day cerró puertas tras registrar un tiempo discreto en las 40 yardas.

“Nada pesa más sobre un prospecto que un mal tiempo en las 40”, explicó su agente Derek Simpson, en una entrevista recuperada por Yahoo Sports.

El llamado que cambió su vida: New England Patriots

Tras el draft, solo los Patriots mostraron interés. El coach de backs defensivos Josh Boyer impulsó su contratación como agente libre no reclutado, convencido de que su velocidad real no coincidía con los números del cronómetro. Bill Belichick aceptó evaluarlo en el minicampamento novato.

Butler llegó a Foxborough con una advertencia clara. “Esta es tu única oportunidad, no hay plan B”, le dijo Simpson antes del viaje. El propio jugador entendió el reto. “Tienes que tener confianza y creer en ti mismo. La mentalidad es poderosa”, explicó más tarde.

Como novato, Butler apenas disputó 184 jugadas defensivas en temporada regular y no tuvo intercepciones. Nadie lo tenía en el radar para el partido más importante del año.

La jugada que cambió la historia del Super Bowl XLIX

En los segundos finales del Super Bowl XLIX, Seattle Seahawks tenía el balón en la yarda uno. Butler reconoció la formación desde los entrenamientos previos, una jugada que Belichick había corregido con dureza días antes.

“Si ves esa formación, no puedes ceder terreno”, le gritó el entrenador durante una práctica, de acuerdo con Yahoo Sports.

Cuando Russell Wilson lanzó el pase hacia Ricardo Lockette, Butler atacó la trayectoria y aseguró el balón. “Salté la ruta y hice la jugada”, explicó después del partido.

Para el esquinero, no hubo duda en ese instante: “Si lanzaban el balón, iban a tener problemas”, relató en entrevista posterior.

“Entramos al Super Bowl con héroes conocidos de los Patriots y salimos con un nuevo nombre en la lista: Malcolm Butler”, describió una crónica de la radio NPR.

La vida de Butler cambió de forma radical. Apareció en programas nacionales, recibió homenajes en su ciudad natal y celebró el título con sus compañeros.

“Mi vida cambió muy rápido”, reconoció el propio jugador. Tom Brady incluso le obsequió la camioneta que recibió como MVP del partido.

Lejos de quedarse como héroe de una sola jugada, Butler se consolidó como titular en New England, obtuvo honores All-Pro en 2016 y ganó un segundo Super Bowl con la franquicia. Más tarde firmó un contrato de cinco años y 61 millones de dólares con los Tennessee Titans, antes de regresar a los Patriots en 2022.

En 2024, Malcolm Butler anunció su retiro definitivo de la NFL. “Estoy retirado. Hice lo mejor que pude y me voy satisfecho con mi carrera”, declaró a ProFootball Talk.

Cerró su trayectoria con 17 intercepciones, dos anillos de Super Bowl y una jugada que permanece entre las más icónicas en la historia del deporte.

Once años después, la historia recuerda su nombre cuando vemos un Patriots vs Seahawks en el horizonte.