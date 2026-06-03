¿EU le revocó la visa a Américo Villarreal? Gobernador de Tamaulipas desmiente publicación de LA Times

El gobernador de Tamaulipas negó cualquier vínculo con organizaciones criminales tras un reportaje publicado por Los Angeles Times.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó los señalamientos publicados por el diario estadounidense Los Angeles Times, que lo ubican entre los funcionarios mexicanos investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un video difundido este miércoles, el mandatario tamaulipeco calificó las acusaciones como “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia”, luego de que LA Times afirmara que Estados Unidos le habría revocado la visa tanto a él como al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

“Resulta inadmisible que acusaciones de tal gravedad sean publicadas y difundidas sin exhibir una sola prueba verificable que las sustente”, afirmó Villarreal, quien también cuestionó el uso de versiones anónimas y especulaciones para construir la narrativa difundida por el medio estadounidense.

Gobernador de Tamaulipas asegura que su visa sigue vigente

Villareal Anaya rechazó cualquier insinuación sobre supuestos nexos con organizaciones criminales o actividades fuera de la ley.

Según expuso, no existe “resolución, acusación, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial” emitida por autoridades de México o de Estados Unidos que respalde los señalamientos difundidos.

Asimismo, abordó uno de los puntos centrales del reportaje publicado por Los Angeles Times: el supuesto retiro de su visa estadounidense.

“Quiero ser particularmente claro. Cuento con mi visa estadounidense vigente. No he recibido ninguna notificación de autoridad alguna relacionada con su estatus, restricción, cancelación o procedimiento de cualquier naturaleza”, aseguró.

El gobernador agregó que tampoco ha sido informado sobre alguna investigación en su contra por parte de autoridades estadounidenses y negó haber ingresado a ese país utilizando documentos distintos a los que legalmente lo acreditan.

En su mensaje, Villarreal también defendió su trayectoria, afirmando que siempre se ha conducido con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley. Por ello, hizo un llamado al diario estadounidense y a los medios que reproduzcan la información para que presenten pruebas que respalden sus afirmaciones.

“En una sociedad democrática nadie puede ser juzgado a partir de rumores, insinuaciones o narrativas construidas sin evidencia. La verdad se acredita con hechos, las acusaciones se sostienen con pruebas”, señaló.

¿Qué dijo LA Times sobre los gobernadores de Sonora y Tamaulipas?

Este miércoles 3 de junio Los Angeles Times, en colaboración con Puente News Collaborative, publicaron un reportaje en el que aseguram que el gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones contra los gobernadores morenistas de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal, respectivamente.

Según el reporte, ambos habrían sido objeto de medidas migratorias, incluida la presunta revocación de sus visas estadounidenses.

De acuerdo con la investigación, Durazo sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, mientras que Villarreal estaría bajo indagatoria relacionada con presunto contrabando de combustible o huachicol. El reportaje también sostiene que ambos funcionarios ingresarían a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial denominado Significant Public Benefit Parole, reservado para casos específicos de cooperación con autoridades.

Antes del pronunciamiento del gobernador, el coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín Hernández, ya había rechazado las versiones difundidas por el medio estadounidense.