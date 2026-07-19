‘¡Vamos a Cibeles!’: Con la bandera de España en Tenochtitlan, el Zócalo se despide de la Copa del Mundo

Aficionados de la selección de España celebraron en el FIFA Fan Fest, instalado en el Zócalo capitalino, el triunfo de España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM.

Lejos del chiste del “oro robado” de los españoles y la aversión de algunos hinchas a la Albiceleste, los aficionados mexicanos se dieron cita en el último día del FIFA Fan Fest de la Ciudad de México para celebrar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

México fue eliminado en los octavos de final ante Inglaterra, pero la fiesta mundialista continuó hasta el partido 104, donde la selección española alzó la segunda Copa del Mundo de su historia.

El Zócalo, testigo de la euforia desenfrenada por la Selección Mexicana y del remo vikingo, ahora se dejó contagiar de la ‘Furia Roja’ en una jornada calurosa. Tras la victoria, varios españoles llamaron por teléfono a familiares y amigos para compartir el momento de alegría.

“¡Qué viva España!”, “¡Vamos a Cibeles!”, gritaron orgullosos y los mexicanos se unieron a su festejo: no tardaron en hacerles el famoso “¡quiere volar!”.

Volando alto, sin importar nacionalidad, así empezó y terminó el ciclo mundialista que comenzó aquel 11 de junio con una victoria de México ante Sudáfrica y que esta tarde escuchó su silbatazo final con la caída de Lionel Messi.

Aficionados mexicanos se inclinaron hacia España en el Mundial. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM. (Camila Ayala Benabib)

Entre ‘La Chona’ y el ‘Dai Dai’: Así se vivió el ambiente de la final en el FIFA Fan Fest de la CDMX

La marea de playeras verdes empezó a inundar las calles del Zócalo capitalino desde muy temprano, acompañada de cientos de jerseys de ‘La Furia Roja’ y de la Albiceleste con el 10 de Lionel Messi. Varias personas esperaron hasta 4 horas formadas para ingresar, pero no impidió que el Zócalo se llenara por completo para ver el último partido de la Copa del Mundo.

A pesar de las diferencias políticas y culturales con españoles y argentinos, los mexicanos hicieron sentir como en casa a ambas aficiones finalistas del Mundial 2026.

Al ritmo de ‘La Chona’, ‘La víbora de la mar’ y el jarabe tapatío, los asistentes empezaron a bailar debajo del asta bandera, que apenas generaba una ligera sombra sobre el intenso sol que iluminaba la plancha del Zócalo.

Españoles predominaron en el FIFA Fan Fest de la CDMX. (Foto: Vladimir Fernández).

Españoles y argentinos no perdieron la oportunidad de aprender y seguir los pasos de canciones como ‘Follow the Leader’ y ‘El payaso de rodeo’, melodías que prenden los ánimos en fiestas mexicanas como bodas, XV años y bautizos.

Conforme se aproximaba la hora del partido, al momento de anunciar las alineaciones se notó dónde estaba la lealtad de los aficionados mexicanos. Coreaban los nombres de Marc Cucurella, Rodri y Lamine Yamal, pero soltaban rechiflas para cada uno de los integrantes de la selección albiceleste, principalmente para el portero ‘Dibu’ Martínez y Lionel Messi.

Los mexicanos también silbaron contra el presidente Donald Trump, cada vez que aparecía en la megapantalla del FIFA Fan Fest.

Los argentinos se encontraron con un Zócalo lleno de aficionados españoles. (Foto: Vladimir Fernández).

El partido narrado desde el Zócalo: ‘La FIFA otra vez ayudando’

Una vez dada la patada inicial, los espectadores pausaron el baile y se concentraron en seguir cada movimiento en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El “España, España, España” fue mayoritario, sobre todo cuando Lamine Yamal tuvo la primera clara de gol en los instantes iniciales tras una espectacular pared con Dani Olmo, que contuvo el ‘Dibu’ Martínez.

Cada recuperación de Cucurella, Rodri y Cubarsi se celebró como si fuera propio, mientras que cada falta cometida por Argentina provocaba pedidos de tarjeta amarilla. A lo lejos se escuchaban gritos de “La FIFA otra vez ayudando” o insultos al silbante central.

España se coronó campeona del Mundo. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM. (Camila Ayala Benabib)

Conforme avanzaban los minutos, algunas personas aprovecharon las pausas de hidratación o los momentos de menor intensidad para sentarse en sus bancos de plástico o directamente en el piso caliente.

También aprovecharon para refrescarse con la ‘Coquita’ o con aguas de 100 pesos que adquirieron antes del encuentro, mientras los 26 grados centígrados pegaron fuerte en la plancha del Zócalo

La inmensa bandera tricolor y cada nube que aparecía en el primer cuadro de la CDMX representaban un respiro de alivio para los asistentes.

Los argentinos quedaron en silencio ante el dominio del balón del cuadro español y solo aplaudían cuando una jugada terminaba en las manos del ‘Dibu’ Martínez.

El FIFA Fan Fest fue la segunda casa para la afición en el Mundial. (Foto: Gobierno CDMX).

Tal vez por el cansancio o por la falta de goles, los ánimos durante el show de medio tiempo fueron discretos. Solo algunas personas del ARMY cantaron la interpretación de BTS y algunas fans de Shakira entonaron el ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026.

En el segundo tiempo, España mantuvo el dominio del balón y la expectativa por el gol creció conforme avanzaban los minutos. En la zona argentina se percibía la desilusión en cada tiro de esquina o en jugadas a balón parado.

Los aficionados celebraron con intensidad la expulsión de Enzo Fernández en los minutos finales y se quedaron con las ganas de cantar el gol de Lamine Yamal en el tiro libre en tiempo agregado.

Aficionados esperaron horas para entrar al FIFA Fan Fest y ver la final del Mundial. (Foto Gobierno CDMX).

A un costado del asta bandera, donde se concentraba parte de la comunidad española en México, no decayeron y siguieron alentando a sus jugadores en busca del gol del triunfo en el tiempo extra.

La recompensa llegó en la segunda parte del tiempo extra, cuando Ferran Torres marcó el gol de la victoria española. Gran parte del Zócalo festejó como propio el tanto con el que España alcanzó su segunda Copa del Mundo.

Al terminar el partido, algunos aficionados aprovecharon el tiempo previo a la premiación para resguardarse del calor o buscar un espacio más cómodo tras la intensa jornada futbolera.

La mayoría permaneció para observar la ceremonia que puso fin a la tercera Copa del Mundo celebrada en México.

Al ritmo de la cumbia y con el Zócalo convertido en una pista de baile terminó un mes en el que el FIFA Fan Fest de la CDMX se consolidó como una segunda casa para miles de extranjeros que vinieron a disfrutar la pasión mundialista en México.