¡BTS metió más goles en la final del Mundial! Los mejores memes que nos dejó de derrota de Argentina ante España

Estos son los mejores memes del partido de España vs. Argentina y del medio tiempo. (Foto: EFE/Captura)

Los memes sí anotaron en la final del Mundial 2026, donde España y Argentina se enfrentaron en un partido con sequía de goles y que se volvió histórico por un show de medio tiempo con Shakira, BTS, Madonna y Justin Bieber.

Los usuarios de redes sociales se volvieron los mejores narradores en tiempo real con los memes en redes sociales, que rápidamente se volvieron tendencia.

Y aunque hubo tiros de peligro donde el ‘Dibu’ Martínez se tuvo que lanzar de la tercera cuerda para evitar el gol, la realidad es que hubo pocas jugadas de peligro en ambos arcos, especialmente en el de Unai Simón.

Finalmente, la campeona del Mundo resultó ser España gracias a una anotación de Ferrán Torres en los tiempos extra.

memes de Argentina vs. Españ Los mejores memes del Argentina vs. España y del show de medio tiempo del Mundial 2026. (Foto: Captura)

Los memes del show de medio tiempo y del partido de España vs. Argentina. (Foto: Captura)

Los memes del show de medio tiempo y del partido de España vs. Argentina. (Foto: Captura)

Los mejores memes de la final del Mundial 2026 entre España y Argentino

Como ocurre en los grandes eventos deportivos, las mejores publicaciones divertidas comenzaron a circular casi de inmediato en plataformas y redes sociales, donde aficionados de distintos países compartieron imágenes y videos inspirados tanto en el desarrollo del partido como en el espectáculo musical.

Con el paso de los minutos, la conversación continuó creciendo y convirtió a la final del Mundial 2026 en uno de los eventos más comentados del día, demostrando que, además del futbol, el humor en redes sociales volvió a ser protagonista del último partido de la Copa del Mundo 2026.

Los mejores memes del show de medio tiempo y del partido de España vs. Argentina. (Foto: Captura)

Los memes del show de medio tiempo y del partido de España vs. Argentina. (Foto: Captura)

Los mejores memes del argentina vs. España y del show de medio tiempo del Mundial. (Foto: Captura)

Los mejores memes del argentina vs. España y del show de medio tiempo del Mundial. (Foto: Captura)

Los memes del show de medio tiempo y del partido de España vs. Argentina. (Foto: Captura)

¿Qué pasó en el España vs. Argentina?

Las selecciones de España y Argentina se fueron al descanso con empate sin goles en la final del Mundial 2026, en un partido muy disputado y con escasas oportunidades de peligro.

España generó las acciones más claras durante los primeros 45 minutos con un disparo de Lamine Yamal en los instantes iniciales y un remate de Mikel Oyarzabal antes del silbatazo del descanso, mientras que Argentina apostó por el orden defensivo para mantener el marcador intacto.

En la segunda mitad el guion fue similar y las jugadas con mayor peligro fueron para la selección de España con tiros y remates que requirieron de una correcta intervención de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

La falta de goles provocó todo tipo de bromas entre los aficionados, quienes compararon el encuentro con partidas de videojuegos sin disparos al arco, finales “aptas para dormir” o con referencia a que le mundo entero estaba al pendiente del desarrollo del encuentro.

El tiempo regular terminó con empate en el marcador sin goles y tras una atajada del ‘Dibu’ Martínez a un tiro de Lamine Yamal.

Ferrán Torres encontró el gol en el minuto 106 del tiempo extra luego de un rebote en el área de Argentina, así es como la Roja se volvió campeona del mundo 16 años después de su primer título.

El show de medio tiempo también desató los memes

Los memes en redes sociales se robaron el protagonismo en el partido de España vs. Argentina, donde se burlaron de todo, y en los chistes el espectáculo de medio tiempo no se quedó atrás.

El primer Halftime Show en una final de la Copa del Mundo reunió a figuras internacionales como Shakira, el grupo BTS, Madonna, Justin Bieber, Chris Martin y Burna Boy, en una producción que mezcló música, efectos visuales y homenajes al futbol.

Sin embargo, la magnitud del espectáculo también inspiró decenas de memes. Muchos usuarios compararon el descanso con el Super Bowl, mientras que otros bromearon sobre la cantidad de artistas invitados, pues lo consideraron muy diverso para el poco tiempo destinado a cada uno de ellos.

Las reacciones también estuvieron enfocadas en los cambios de vestuario, las coreografías y el protagonismo de Shakira, quien volvió a convertirse en tendencia durante una Copa del Mundo, especialmente porque compararon su presentación con la que hizo en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.