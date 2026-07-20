Hallan a persona muerta en Motel Nueva Castilla, donde ocurrió el caso Debanhi Escobar

Autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo en el interior del Motel Nueva Castilla, donde fue encontrada sin vida Debanhi Escobar en 2022.

Una movilización policíaca se registró en el Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona al interior del inmueble, un sitio que permanece en la memoria colectiva por el caso del feminicidio de Debanhi Escobar.

De acuerdo con información preliminar, el descubrimiento ocurrió cuando un creador de contenido que realizaba grabaciones para redes sociales ingresó al motel y, al recorrer una de las habitaciones, encontró a una persona sin vida. Tras percatarse de la situación, dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal de Escobedo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León arribaron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han precisado si el fallecimiento fue consecuencia de un hecho violento o de otra causa. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Motel Nueva Castilla, bajo investigación por segunda vez

El hallazgo vuelve a colocar al Motel Nueva Castilla bajo el escrutinio público. El inmueble adquirió notoriedad nacional e internacional en abril de 2022, cuando el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años, fue localizado en una cisterna en desuso, trece días después de haber desaparecido tras asistir a una reunión con amigos.

Aquel caso generó una profunda indignación social por las inconsistencias detectadas durante la investigación y derivó en la atracción del expediente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, el caso de Debanhi Escobar es uno de los más representativos de la crisis de desapariciones y violencia contra las mujeres en México.

Aunque el motel permaneció asegurado durante varios años como parte de las investigaciones, recientemente fue liberado por las autoridades estatales. Desde entonces, el inmueble ha sido frecuentado por creadores de contenido y curiosos que documentan el estado de abandono en el que se encuentra.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las investigaciones continúan para determinar la identidad de la persona localizada, establecer la causa de la muerte y definir si existen elementos que permitan configurar la comisión de algún delito.

Hasta el cierre de esta edición, no se habían reportado personas detenidas relacionadas con este hallazgo.