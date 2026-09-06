Ultraderecha en Alemania gana elecciones en Sajonia: AfD obtiene el triunfo sin mayoría

Ulrich Siegmund, principal candidato del partido Alternativa para Alemania (AfD), sostiene las llaves de su motocicleta junto a unas neveras portátiles del partido tras votar en un colegio electoral durante las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt en Tangermünde, en el este de Alemania, el domingo 6 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó de manera contundente las elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, en medio del creciente descontento de la población con el establishment político, aunque se espera que se quede corta para obtener la mayoría absoluta necesaria para formar un gobierno.

La AfD obtuvo 44.5 por ciento de los votos el domingo en este estado del este de Alemania, muy por delante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha gobernado durante mucho tiempo y obtuvo 18.5 por ciento, de acuerdo con los resultados de una encuesta de salida difundidos por ARD.

El partido de izquierda, anticapitalista, obtuvo 9.5 por ciento, mientras que los socialdemócratas y los Verdes consiguieron 8 y 9 por ciento, respectivamente. Estas cifras podrían cambiar a medida que avance el conteo durante la noche.

El resultado, el mejor obtenido por el partido contrario a la inmigración desde su fundación en 2013, representa un duro golpe para la CDU del canciller Friedrich Merz, cuyo debilitado liderazgo no ha logrado ganar impulso en medio del lento crecimiento económico y el aumento de los precios de la energía.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la AfD?

La AfD ha capitalizado la frustración de la población al aprovechar el descontento existente con propuestas para detener la inmigración, poner fin a los esfuerzos para combatir el cambio climático y restablecer las relaciones con Rusia.

El líder estatal de la AfD, Ulrich Siegmund, ha dicho que su objetivo es obtener suficientes escaños para formar un gobierno sin depender de socios de coalición.

Sin embargo, si la ultraderecha no consigue una mayoría absoluta, los demás partidos, que han descartado trabajar con la AfD, probablemente tendrán que construir una alianza fragmentada.

Sajonia-Anhalt, que tiene el PIB per cápita más bajo de los 16 estados de Alemania, cuenta con una población de alrededor de 2 millones de habitantes.

Desde la reunificación de Alemania, la región ha experimentado una disminución de su población más pronunciada que cualquier otro estado del país: el número de habitantes cayó más de una cuarta parte entre 1990 y 2024.