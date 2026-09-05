La ultraderecha se acerca al poder en Alemania por primera vez desde Hitler: ‘Solo podemos ganar’

En un pueblo situado en las estribaciones de las montañas Harz, en Alemania, familias reunidas para un picnic veraniego con cerveza y salchichas hacían cola para conseguir autógrafos y tomarse selfis con el hombre al que quieren como líder del primer gobierno estatal de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Ulrich Siegmund, líder del partido Alternativa para Alemania (AfD) en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, irradiaba confianza en que lograría una victoria que le daría la mayoría para dirigir el estado tras las elecciones del domingo. Si no lo logra, dijo, que así sea. El caos político que inevitablemente se desatará durará “unos meses” y el partido simplemente ganará las próximas elecciones.

“En cualquier caso, somos el futuro y miro con optimismo estas elecciones”, dijo Siegmund, un afable exempresario de 35 años con un peinado impecable con raya al lado, en una entrevista en Röblingen am See la semana pasada. “Solo podemos ganar”.

AfD propone políticas proteccionistas en migración

El optimismo refleja la transformación de un partido fundado en 2013 para protestar contra los rescates de la zona euro en una fuerza de derecha que lidera las encuestas en toda Alemania, con una plataforma de deportación de extranjeros, el rechazo a la transición hacia las energías renovables y el restablecimiento de los lazos con Rusia. Su ascenso, que refleja un auge populista más amplio en todo el continente, representa una amenaza urgente para los partidos que lideraron la principal economía de Europa durante ocho décadas.

El canciller Friedrich Merz dijo que la AfD enviaría a Alemania “al abismo”. Los líderes empresariales advirtieron sobre el riesgo de desalentar la inversión. La contrainteligencia interna clasificó a elementos del partido como una amenaza al orden constitucional. Las políticas que buscan marginar a los grupos minoritarios constituyen una violación de la Ley Fundamental de Alemania, que garantiza la dignidad humana, según determinó la agencia.

Nada de esto frenó el ascenso del partido ni sus ambiciones de llegar al poder a nivel nacional. Favorecido por el creciente declive de Merz en las encuestas, que llegó a mínimos históricos para un canciller de la posguerra, el AfD se acerca al 30 por ciento en todo el país. Dado que todos los partidos se niegan a cooperar con la extrema derecha, el partido todavía está lejos del poder.

Pero en Sajonia-Anhalt, un estado con poco más de 2 millones de habitantes y uno de los más pobres de Alemania, la AfD cuenta con un 43 por ciento de apoyo, según una encuesta de INSA publicada el miércoles. La Unión Demócrata Cristiana, liderada por Merz, que gobierna la región del antiguo este comunista de Alemania desde 2002, se sitúa muy por detrás, con un 21 por ciento, según la misma encuesta.

Eso provocó que los partidos tradicionales redoblaran sus esfuerzos para impedir que la extrema derecha obtenga una mayoría absoluta. Las encuestas realizadas hasta ahora muestran que la AfD está a punto de conseguir la mayoría de los escaños. Pero si los socialdemócratas o los verdes no logran alcanzar el umbral del 5 por ciento para entrar en el parlamento estatal, los escaños redistribuidos en la asamblea podrían darle la victoria a la AfD.

Los líderes del partido prometieron un cambio radical. Existen planes para purgar las filas de los funcionarios públicos en un intento por eliminar a quienes no comparten los objetivos de AfD. También se propone una reforma integral del sistema educativo para erradicar el adoctrinamiento de izquierda. El programa se centra en la inmigración: se plantea la creación de un grupo de trabajo estatal dedicado a la deportación de personas indocumentadas o extranjeros que cometan delitos.

En Röblingen, Siegmund es directo en cuanto a sus objetivos: retirar las ayudas de asilo y asistencia social, recortar las prestaciones por desempleo a los refugiados de guerra ucranianos y transformar los centros de acogida en “centros de detención y deportación”.

“Queremos que las cosas se pongan lo más difíciles posible para quienes quieran aprovecharse de nuestro sistema”, dijo, al estimar que unas 4 mil personas ya estaban programadas para ser expulsadas.

AfD gana las preferencias por sus propuestas migratorias

Siegmund, vendedor de profesión y propietario de un negocio de fragancias comerciales, inició su carrera política a los 19 años con la CDU y se unió a la AfD un año después de su fundación. Se distinguió de algunos de sus compañeros de la derecha por su elocuencia. Sin embargo, sus oponentes criticaron su tendencia a evitar preguntas sobre algunos de los aspectos más controvertidos de los planes de la AfD.

Sin embargo, su mensaje sobre la migración caló hondo en Sabine, una oficinista de unos 40 años de Halle que prefirió no revelar su apellido. Durante el acto celebrado en Röblingen, enumeró su oposición a la ayuda alemana a Ucrania y a las escasas prestaciones de jubilación —pero sobre todo a la migración— como las principales razones por las que pensaba votar por la AfD.

“En primer lugar, hay que expulsar a quienes no tienen ningún derecho a estar aquí”, dijo, afirmando en un momento dado que los musulmanes aspiran a convertirse en mayoría demográfica. Pedir deportaciones “no tiene nada que ver con la xenofobia”, añadió, y explicó que su marido era extranjero y que votaría por AfD si pudiera.

El partido de extrema derecha se unió en torno a una ideología etnonacionalista y abandonó muchas de sus pretensiones de ser una fuerza política “liberal-conservadora”, según la Oficina Federal para la Protección de la Constitución de Alemania, el servicio de contrainteligencia. En su informe anual publicado en junio, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución señaló que un número creciente de dirigentes del partido han adoptado abiertamente el concepto de “remigración”, es decir, expulsiones a gran escala.

Muchos presentan de forma errónea la afluencia de inmigrantes a lo largo de los años como un programa gubernamental para desplazar a las poblaciones nativas, una idea vinculada a la teoría de extrema derecha del “Gran Reemplazo”. El informe hace referencia a la adopción más extendida del término alemán “Umvolkung”, o cambio de pueblos, que fue fundamental para la ideología de la era nazi.

En un antiguo emplazamiento industrial en Hettstedt, cerca de Röblingen, cientos de personas se congregaron durante todo el día para disfrutar de una fiesta familiar con puestos de comida, cerveza y artículos de recuerdo. Entre los objetos a la venta había una figurita de un pitufo que ondeaba la bandera alemana con una etiqueta que decía: “Amar a la patria no es un delito”.

En el centro, se formó una fila de unas 150 personas para recibir a Siegmund. Muchas llevaban un ejemplar de la revista Der Spiegel con una portada de mediados de agosto que mostraba una foto policial del líder de la AfD, con el título “El hombre más peligroso de Alemania”. La portada fue duramente criticada por los medios alemanes por contribuir a convertir al político estatal en un héroe nacional antisistema. Siegmund sonrió mientras firmaba los ejemplares.

Los esfuerzos de Merz por contrarrestar el mensaje de la AfD no lograron calar. Profundamente impopular en Alemania, pero especialmente en el este, Merz rechazó las campañas convencionales. Durante una aparición la semana pasada en la costa báltica, en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde se espera que la AfD obtenga buenos resultados en las elecciones del 20 de septiembre, Merz fue abucheado por una multitud durante un recorrido a pie.