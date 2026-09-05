Rubén Omar Romano, exDT de Cruz Azul que sobrevivió a un secuestro, ahora vence al cáncer: ‘Nunca te rendiste’

Rubén Omar Romano fue diagnosticado de cáncer de próstata en diciembre de 2024 tras una revisión médica. [Fotografía. Cuartoscuro, @paovelasco75, Instagram]

El exentrenador de Cruz Azul y América, Rubén Omar Romano, enfrentó durante cerca de un año una batalla lejos de las canchas. El pasado 4 de septiembre concluyó 35 días de tratamiento contra el cáncer de próstata, enfermedad que le detectaron tras identificar una alteración en uno de sus estudios médicos.

El entrenador argentino naturalizado mexicano celebró el final de esta etapa acompañado por su esposa, Paola Velasco, y otros integrantes de su familia. En un video compartido en redes sociales aparece mientras toca la campana del hospital, un acto con el que los pacientes oncológicos suelen marcar el término de un tratamiento.

Velasco dedicó un mensaje a Romano en el que destacó el proceso que atravesó durante las últimas semanas y celebró que pudiera llegar hasta ese momento.

“35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe. Hoy celebramos la vida, celebramos tu fuerza de guerrero, celebramos que nunca te rendiste”, escribió.

¿Cómo fue el tratamiento de Rubén Omar Romano contra el cáncer de prostata?

El cáncer de próstata de Rubén Omar Romano se detectó a partir de los controles médicos que realizaba periódicamente. El exentrenador mantenía vigilancia sobre su estado de salud debido a sus antecedentes médicos, entre ellos una operación a corazón abierto en febrero de 2021.

Durante una de esas revisiones, los médicos detectaron niveles anormales del antígeno prostático específico (PSA), una proteína producida por la próstata que se mide mediante un análisis de sangre.

Los estudios que se le realizaron en diciembre de 2024 confirmaron que padecía cáncer de próstata. La enfermedad se detectó a tiempo para iniciar el tratamiento y, más adelante, Romano se sometió a una cirugía para extirparle la próstata.

Su proceso médico no terminó con aquella intervención. El extécnico de Cruz Azul recibió atención oncológica durante los meses siguientes.

La etapa más reciente del tratamiento se prolongó durante 35 días. Al concluirla, Romano tocó la campana frente a su familia, mientras Paola Velasco compartió imágenes del momento y destacó la fortaleza que mostró a lo largo del proceso.

" Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvo miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos", escribió su esposa.

¿Qué es el cáncer de próstata que padeció Rubén Omar Romano?

El cáncer de próstata ocurre cuando las células malignas comienzan a crecer sin control en los tejidos de esta glándula del aparato reproductor masculino, localizada debajo de la vejiga y delante del recto.

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la enfermedad puede desarrollarse lentamente y durante sus primeras etapas no siempre provoca síntomas, una característica que vuelve relevantes las revisiones médicas y la valoración de cada paciente.

Entre las pruebas utilizadas para identificar posibles alteraciones está el análisis del antígeno prostático específico (PSA). Un nivel elevado no significa necesariamente que exista cáncer, pues también puede relacionarse con otras afecciones de la próstata. Por ello, los resultados requieren valoración médica y, cuando corresponde, estudios adicionales.

Cuando existen síntomas, pueden aparecer problemas para orinar, necesidad de hacerlo con mayor frecuencia, dificultad para vaciar la vejiga o un flujo urinario débil o interrumpido. En fases avanzadas también puede presentarse dolor persistente en la espalda, la cadera o la pelvis.

¿Cómo fue el secuestro de Rubén Omar Romano cuando dirigía a Cruz Azul?

La batalla contra el cáncer no es el único episodio complicado que Rubén Omar Romano enfrentó fuera de las canchas. El 19 de julio de 2005 fue secuestrado cuando era director técnico de Cruz Azul, después de salir de las instalaciones del club en La Noria.

Hombres armados interceptaron al entrenador y lo mantuvieron privado de la libertad durante 65 días. Romano relató años después que permaneció con los ojos vendados y atado de manos y pies durante su secuestro, además de enfrentar una fuerte presión psicológica.

Su cautiverio terminó el 21 de septiembre de 2005, cuando elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) realizaron un operativo en una casa de seguridad ubicada en Iztapalapa y consiguieron liberarlo.

Romano tardó apenas tres días en regresar a una cancha. El 24 de septiembre volvió al banquillo de Cruz Azul para enfrentar a Dorados en el Estadio Azul. El partido terminó con empate 2-2. Años después, explicó que durante el secuestro se aferró a la idea de reencontrarse con su familia y volver a dirigir.

¿Qué equipos dirigió Rubén Omar Romano en la Liga MX?

Su primera oportunidad como entrenador principal llegó con Celaya en 1998. A partir de entonces, pasó por los banquillos de Tecos, Morelia, Pachuca, Cruz Azul, Atlas, América, Santos Laguna, Puebla, Tijuana y Mazatlán.

Romano alcanzó cuatro finales del futbol mexicano como director técnico, pero no consiguió el campeonato. Su última experiencia como entrenador en la Liga MX ocurrió con Mazatlán en 2023.

Ahora, más de dos décadas después del secuestro que interrumpió su etapa con Cruz Azul y tras una carrera de casi tres décadas como entrenador, Romano volvió a enfrentar un desafío fuera del futbol. Esta vez, acompañado por su familia, el sonido de una campana marcó el final de 35 días de tratamiento contra el cáncer de próstata.