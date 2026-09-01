Club América se queda sin Sebastián Cáceres en plena Leagues Cup: El uruguayo ficha con el Celta de Vigo

Sebastián Cáceres deja al América después de seis años y continuará su carrera en el Celta de Vigo. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Mientras el fichaje de Erik Lira con AS Mónaco se cayó, este martes Club América anunció la salida del uruguayo Sebastián Cáceres, quien jugará con el Celta de Vigo de la liga española.

“Sebastián Cáceres, gracias por haber defendido nuestros colores desde el primer día. Gracias por los títulos que conseguimos juntos, tu profesionalismo y por la gran historia que escribimos en conjunto dentro del Club. Te deseamos mucho éxito en todos tus futuros proyectos”, escribió el América en un comunicado.

El defensa uruguayo Sebastián Cáceres fue pieza clave del América, con 209 partidos disputados y seis títulos conquistados con el club. (EFE/ Carlos Ramírez). (Carlos Ramírez/EFE)

El Celta llegó a un acuerdo con el Club América para el traspaso del internacional uruguayo, quien estará en sus filas hasta junio de 2030, a expensas del reconocimiento médico.

“A sus 27 años, Cáceres llega en plena madurez competitiva y con el rodaje de quien lleva años peleando por títulos, un perfil que aportará solidez y experiencia a la zaga de Claudio Giráldez en una temporada exigente, con el equipo compitiendo en tres competiciones”, destaca el club gallego en su comunicado de prensa.

Cáceres es el sexto refuerzo veraniego del conjunto celeste tras Aleix Febas, Javi Galán, Abdoulaye Faye, Couhaib Driouech y el portero turco Altay Bayındır.

La trayectoria de Sebastián Cáceres con el América

Formado en el Liverpool de Montevideo, el central de 27 años debutó como profesional en 2017.

Cáceres, conocido por su relación con Alana Flores, era el líder de la defensa del América, equipo al que llegó para el Clausura 2020.

Con las Águilas jugó seis temporadas y media, 209 partidos, acumuló 16,994 minutos; conquistó tres Ligas MX consecutivas, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Internacional absoluto con Uruguay desde 2022, destaca su actuación en la Copa América 2024, en la que Uruguay fue tercero, además de que fue parte de la Celeste en el Mundial de 2026.

El jugador deja al América, que es dirigido por su compatriota Guillermo Almada, en un gran momento.

El equipo marcha como líder invicto del Apertura 2026 con 16 puntos en seis jornadas y solo ha recibido dos anotaciones.

Además, las Águilas se enfrentarán este miércoles al Monterrey en la semifinal de la Leagues Cup, partido en el que será el gran ausente.

En el mercado de fichajes, otros jugadores de la Liga MX dieron el salto hacia clubes europeos. Entre las novedades destaca Armando ‘Hormiga’ González, quien dejó el futbol mexicano para incorporarse al Olympiacos de Grecia.

El delantero es una de las caras nuevas de los mexicanos que disputarán la temporada 2026/27 en Europa. Su llegada se suma a una generación que buscará consolidarse fuera de México, mientras otros futbolistas ya establecidos en el Viejo Continente, como Santiago Giménez, cambiaron de club este verano: del AC Milan al FC Porto.