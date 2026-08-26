Así van las semifinales de la Leagues Cup 2026 AL MOMENTO: León y Rayados esperan rival

Rayados y León ya están en las semifinales de la Leagues Cup 2026 (Foto: Cuartoscuro).

La Leagues Cup 2026 ya tiene a sus dos primeros semifinalistas: León y Monterrey. Ambos equipos de Liga MX resolvieron sus respectivos partidos de cuartos de final el martes y ahora esperan a los ganadores de los dos encuentros que completan el bracket este miércoles.

América y Toluca todavía buscan completar el cuadro de semifinalistas. Las Águilas enfrentan al Columbus Crew, mientras que los Diablos Rojos se miden con Austin FC, por lo que sus resultados definirán los dos cruces que faltan en la siguiente ronda de la Leagues Cup.

León y Monterrey ya están en semifinales de la Leagues Cup

León fue el primer equipo mexicano en conseguir su boleto a las semifinales tras vencer 3-0 al Real Salt Lake. Díber Cambindo marcó un doblete, mientras que Sebastián Vegas completó el triunfo de La Fiera.

El delantero colombiano abrió el marcador al minuto 21 después de una asistencia de Iván Moreno. En la segunda parte, Vegas amplió la ventaja al 66′ con un cabezazo tras un servicio de Fernando ‘Nene’ Beltrán. Seis minutos después, Cambindo volvió a aparecer para firmar el 3-0.

Con este resultado, León mantiene su paso perfecto en la Leagues Cup 2026 y se coloca en la parte izquierda del bracket. Su rival en semifinales saldrá del partido entre Toluca y Austin FC.

Rayados de Monterrey derrotó 2-1 al Chicago Fire y también aseguró su presencia entre los cuatro mejores. Víctor ‘Toro’ Guzmán puso adelante a Rayados antes del descanso, pero Philip Zinckernagel igualó el encuentro al minuto 59.

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, Orbelín Pineda apareció al 85′ con una volea desde los linderos del área para darle la victoria al conjunto regiomontano.

Rayados espera ahora al ganador del América vs. Columbus Crew, que definirá al otro semifinalista de esta parte del cuadro.

¿Cómo queda el bracket de semifinales de la Leagues Cup?

Hasta el momento, los cruces están definidos de la siguiente manera:

Semifinal 1: León vs. ganador de Toluca/Austin FC.

León vs. ganador de Toluca/Austin FC. Semifinal 2: Monterrey vs. ganador de América/Columbus Crew.

Los ganadores de los partidos de semifinales clasificarán a la gran final, mientras que los dos equipos eliminados disputarán el partido por el tercer lugar. Los tres mejores tendrán un boleto a la próxima Concachampions.

Toluca vs. Austin: ¿Quién enfrentará a León?

Toluca y Austin FC se enfrentan este miércoles 26 de agosto por el último boleto de la parte izquierda del bracket.

Los Diablos Rojos llegan con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos, mientras Austin registra el mismo balance. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

El partido se disputa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, y está programado para las 18:30 horas, tiempo de Ciudad de México. Se puede ver por Apple TV e Imagen TV. El ganador avanzará a semifinales y enfrentará a León.

América vs. Columbus: ¿Quién enfrentará a Monterrey?

Las Águilas del América buscan completar el cuadro de semifinalistas ante el Columbus Crew. Los azulcremas llegan como líderes del Apertura 2026 y acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

Columbus registra dos triunfos y tres derrotas en ese mismo periodo. El antecedent

e más reciente entre ambos favorece al conjunto mexicano, que derrotó al Crew en la tanda de penales de la Campeones Cup 2024, aunque Columbus ganó 4-1 el único enfrentamiento entre ambos en la Leagues Cup, en 2023.

El encuentro se juega en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, a las 20:45 horas, tiempo de Ciudad de México. Se puede seguir por Apple TV, Canal 9, TUDN e Imagen TV. El ganador se medirá con Monterrey en las semifinales.