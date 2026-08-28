Tormenta tropical ‘Karina’ subirá a huracán categoría 3 en el Pacífico: ¿Dónde está y golpeará a México?

La tormenta tropical Karina se formó en el océano Pacífico durante la madrugada de este viernes 28 de agosto y se prevé que evolucione a huracán categoría 3, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro de Karina se localiza a 1,205 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en aguas del océano Pacífico. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de hasta 100 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

Por esta razón, la Conagua destacó que la tormenta tropical se aleja de las costas nacionales sin generar efectos en México, debido principalmente a su distancia y trayectoria.

Tormenta tropical Karina se convertirá en huracán categoría 3

Se espera que la tormenta tropical ‘Karina’ evolucione a categoría 3 hasta el próximo martes 1 de septiembre, aunque este fenómeno se transformará a huracán este sábado 29 de agosto.

Es importante destacar que la intensidad de los ciclones tropicales se clasifica de acuerdo con la escala Saffir-Simpson, que contempla cinco categorías de huracán según la velocidad de sus vientos.

Tormenta tropical: presenta vientos sostenidos de entre 63 y 118 kilómetros por hora.

presenta vientos sostenidos de entre 63 y 118 kilómetros por hora. Huracán categoría 1: vientos de 119 a 153 km/h.

vientos de 119 a 153 km/h. Huracán categoría 2: vientos de 154 a 177 km/h.

vientos de 154 a 177 km/h. Huracán categoría 3: vientos de 178 a 208 km/h.

vientos de 178 a 208 km/h. Huracán categoría 4: vientos de 209 a 251 km/h.

vientos de 209 a 251 km/h. Huracán categoría 5: vientos de 252 km/h o superiores.

Por ello, si ‘Karina’ alcanza la categoría 3, será considerado un huracán mayor, debido a que sus vientos sostenidos podrían superar los 178 kilómetros por hora.

La evolución y trayectoria del sistema dependerán de las condiciones atmosféricas y oceánicas que encuentre durante su desplazamiento por el Pacífico.

¿Dónde está la tormenta tropical Karina y pegará a México?

Por ahora, Karina se encuentra lejos de las costas mexicanas, a más de mil kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, y su desplazamiento es hacia el noroeste.

De acuerdo con la información más reciente de la Conagua, Karina continúa alejándose de las costas de México, por lo que este fenómeno no representa peligro para el territorio nacional.

Aunque no se prevé peligro para México, las autoridades mantienen bajo vigilancia su evolución.