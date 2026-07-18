Ciclones ‘acechan’ costas de México: Conagua vigila 2 zonas de baja presión en el Golfo y el Pacífico

La temporada de lluvias sigue en nuestro país debido al monzón mexicano; Conagua ya igila dos zonas de baja presión que pueden evolucionar a ciclónes. (Cuartoscuro).

Tláloc nos escuchó y habrá abundantes lluvias en nuestro país. Y es que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) informó que ya inició el monzón mexicano. Además, vigila dos zonas de baja presión con posibilidad de convertirse en ciclónes en los próximos días.

En la red social X compartió que la primera zona de baja presión que vigila se encuentra en frente a la costa sureste de Estados Unidos y tiene 20 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 24 horas.

Conagua detalló que la zona que vigilan se encuentra a 710 kilómetros de Cancún, Quintana Roo y que la probabilidad de desarrollo ciclónico es del 30 por ciento en los próximos siete días.

La segunda zona de baja pesión que vigila Conagua se encuentra al sur de las costas del océano Pacífico. Tiene una probabilidad de 90 por ciento de desarrollarse como ciclón en 48 horas.

Detallaron que se encuentra a mil kilómetros de Acapulco, Guerrero y que se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

Conagua también prevé el desarrollo de una zona de baja presión frente a las costas del Pacífico sur mexicano. Tiene un 30 por ciento de posibilidades de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

¿Qué es el monzón mexicano y cómo afecta a nuestro país?

‘Mozón’ significa ‘estación’ y la palabra viene del árabe ‘mausim’. El Gobierno de México explica que hay cuatro regiones en el mundo donde se generan circulaciones monzónicas, una de ellas es el noroeste de nuestro país.

Un monzón se caracteriza por el cambio de estaciones en los vientos cálidos y fríos entre el continente y el océano. Se suman los vientos del Pacífico y el golfo de California, por el oeste. Convergen en el noroeste de México.

Por ello, el monzón mexicano provoca un cambio drástico en condiciones normales de lluvia y temperatura y afecta principalmente al noroeste de México.

El monzón mexicano trae lluvias torrenciales y de corta duración. Los estados más afetados son Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango.

El fenómeno inició el lunes 13 de julio y será en septiembre cuando termine. En tanto, la temporada de huracanes inició en mayo y concluye a finales de noviembre.