Sheinbaum avisa al Congreso de su viaje a EU para ir a la final del Mundial 2026; regresa el lunes

El escrito señala que la mandataria acudirá a Nueva York en representación de México, con motivo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo notificó este día al Congreso de la Unión que saldrá del país este sábado 18 de julio y regresará el lunes 20; esto luego de confirmar que asistiría a la final del Mundial 2026 en Nueva York tras ser invitada por el presidente Donald Trump.

La Secretaría de Gobernación envió la notificación a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El documento, fechado el 17 de julio de 2026 y firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informa sobre la salida de la mandataria del territorio nacional para asistir a la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El viaje tendrá como destino la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde la presidenta participará en la ceremonia de clausura del torneo, según el escrito.

La notificación se realizó con fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en otras disposiciones legales citadas en el documento.

¿Cuándo viajará Claudia Sheinbaum a Estados Unidos?

De acuerdo con el oficio, Claudia Sheinbaum saldrá de México el sábado 18 de julio de 2026 y regresará al país el lunes 20 de julio.

La Secretaría de Gobernación informó de este viaje a la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez.

El escrito señala que la mandataria acudirá a Nueva York en representación de México, con motivo de la final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El viernes, la mandataria confirmó su participación en el partido final de la Copa Mundial luego de que declinó asistir a la inauguración que se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de México.

La final de la Copa del Mundo la disputarán Argentina y España luego de haber ganado en los partidos de semifinal; el juego se llevará a cabo en Nueva York.

“Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir, porque es una invitación directa del presidente de Estados Unidos”, dijo a medios de comunicación durante su gira por Quintana Roo.

La mandataria agregó que a la final también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que este sábado dará más detalles sobre su viaje a Estados Unidos.

La mandataria agregó que a la final también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y adelantó que este sábado dará más detalles sobre su viaje a Estados Unidos.

La mandataria agregó que a la final también asistirá el primer ministro de Canadá, Mark Carney (Presidencia)

¿Con quién participará en la ceremonia de clausura?

El documento de la Secretaría de Gobernación indica que la presidenta participará en la ceremonia de clausura junto con los mandatarios de los dos países coanfitriones del torneo: el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Además, también menciona la participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, aunque no da a conocer sus nombres.

De acuerdo con el escrito, la visita responde a una invitación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y del presidente del país sede.

La Secretaría de Gobernación informó que, una vez concluido el viaje, se enviará un informe sobre los resultados y acuerdos alcanzados, conforme a lo dispuesto por el artículo 88 constitucional.