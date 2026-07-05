Sheinbaum despide a la Selección Mexicana con mensaje de aliento: ‘A veces se gana y a veces se aprende’

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su esfuerzo en el Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana después de su eliminación del Mundial, al destacar el desempeño del equipo y el papel de la afición durante el torneo organizado en el país.

A través de sus redes sociales, la mandataria escribió: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”.

Sheinbaum siguió el encuentro entre México e Inglaterra desde el municipio de Nezahualcóyotl, donde asistió a una transmisión pública acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Políticos alientan a la Selección Mexicana tras su derrota con Inglaterra

Tras la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, distintas figuras del ámbito político expresaron mensajes de reconocimiento al desempeño del equipo.

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al Tri y llamó a mantener el ánimo, mientras que el senador, Gerardo Fernández Noroña, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el Gobierno de México también difundieron publicaciones para despedir al representativo nacional.

A través de su cuenta en X, Fernández Noroña escribió: “Mis más sinceras felicitaciones a la selección nacional. Dieron un gran partido y nos tuvieron vibrando de emoción todo el juego. Muy orgullosos nos sentimos de su entrega y su enorme amor a la camiseta. ¡Viva México libre e independiente!”.

En tanto, Clara Brugada publicó: “La Selección Mexicana ganó el respeto del mundo, con orgullo y corazón. ¡Gracias México por un Mundial inolvidable!”.

México cayó ante Inglaterra en un duelo a muerte

La Selección Mexicana quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 frente a Inglaterra en los octavos de final; dos desatenciones defensivas en la primera mitad marcaron el rumbo del encuentro.

Jude Bellingham aprovechó los espacios generados por Marcus Rashford para firmar un doblete que puso en ventaja al equipo inglés.

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó en una jugada a balón parado y mantuvo con vida al Tricolor, que cerró la primera parte con presión alta y varias oportunidades, frenadas por las intervenciones del portero Jordan Pickford.

En el complemento, Harry Kane amplió la diferencia desde el punto penal, aunque México respondió de inmediato con un cobro de Raúl Jiménez desde los once pasos tras una falta del propio delantero inglés.

La expulsión de Jarell Quansah dejó a Inglaterra con diez jugadores y permitió que el equipo dirigido por Javier Aguirre se lanzara al ataque en los minutos finales. Pese a las llegadas y a la insistencia ofensiva, Pickford volvió a ser determinante y el marcador terminó 3-2, resultado que clasificó a Inglaterra a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega.