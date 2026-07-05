Y si sí alcanzas Metro tras el México vs Inglaterra: ¿Qué estaciones están cerradas y cuál es el horario HOY?

El Metro brindará servicio en horario especial por los octavos de Final del Mundial entre México e Inglaterra.

Todo está puesto para que la Selección Mexicana haga historia en su choque de este domingo contra Inglaterra, en los octavos de Final del Mundial 2026, que debido a la magnitud del evento deportivo habrá cambios en el horario del Metro y otros transportes.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de su director Adrián Ruvalcaba, informó que el horario de servicio para este domingo quedará ampliado hasta las 01:00 hora del lunes en las líneas 1, 2, 3, 7 y 8, con la finalidad de apoyar el traslado de las y los aficionados que vayan al partido, a algún punto de reunión o a los festejos en el zócalo o en Ángel de la Independencia.

“Nuestro personal se mantiene coordinado para brindar un servicio seguro, ordenado y eficiente”, expuso Ruvalcaba en un tuit.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas?

Además, el Metro informó que derivado de la concentración masiva de personas en el Ángel de la Independencia y alrededores del Paseo de la Reforma, fue cerrada la estación Insurgentes de la línea 1 como medida de protección civil.

“Personal del Sistema se mantiene atento para restablecer el servicio en cuanto las condiciones lo permitan. Toma previsiones y mantente informado a través de nuestros canales oficiales”, señaló el Metro.

Ante el cierre de la estación Insurgentes, en la entrada de Sevilla se llevó a cabo un operativo de revisión de bolsas y mochilas, pues no se permite el ingreso de latas ni botellas; sin embargo, minutos más tarde también esta estación fue cerrada.

Otros transportes

En tanto, el Servicio de Transporte Eléctrico informó que por el cierre vial en Paseo de la Reforma, la terminal de la línea 5 del Trolebús se movió de manera provisional de San Felipe de Jesús a Glorieta Violeta.

En cuanto a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), se informó de una nueva ruta de ida y vuelta, con servicio directo y por 50 pesos, del andén E del CETRAM Tasqueña al andén D del CETRAM Huipulco.

Finalmente, el Tren de pasajeros Buenavista-AIFA dio a conocer que el servicio durante todo el domingo será lento.

En tanto, este es el servicio del Metrobús este domingo: