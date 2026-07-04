Banda El Limón y Los Askis GRATIS: Todos los conciertos en la CDMX por el partido de México vs. Inglaterra

En la CDMX habrá alrededor de 20 funciones culturales o conciertos para el partido de México vs. Inglaterra de este domingo 5 de julio. [Fotografía. Cuartoscuro]

Sin importar el resultado del partido entre México e Inglaterra, la fiesta no terminará con el silbatazo final en el Estadio Ciudad de México. Miles de aficionados no solo podrán vivir el duelo ante Inglaterra, también tendrán la opción de asistir a conciertos y festivales distribuidos en distintos puntos de la capital del país.

Para los octavos de final del Mundial 2026, el Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, preparó una cartelera de espectáculos gratuitos con artistas de diversos géneros, desde banda y regional mexicano hasta rock, ska, sonideros y mariachi.

El objetivo es que los aficionados cuenten con más opciones para reunirse y celebrar sin concentrarse únicamente en el Ángel de la Independencia o el Zócalo durante el FIFA Fan Fest, y así evitar incidentes como el ocurrido hace unos días, cuando cuatro personas murieron debido a la aglomeración tras el partido de México vs. Ecuador.

¿Qué conciertos gratuitos habrá durante el México vs. Inglaterra en la CDMX?

Los conciertos en la CDMX forman parte del operativo especial que desplegarán las autoridades para distribuir a los aficionados en diferentes sedes de la ciudad, donde también habrá pantallas gigantes para seguir el partido entre México e Inglaterra y actividades durante gran parte del domingo 5 de julio.

La cartelera contempla presentaciones en parques, deportivos, Utopías y plazas públicas distribuidas en distintas alcaldías de la CDMX. Entre los escenarios y artistas confirmados destacan:

Monumento a la Revolución : La Original Banda El Limón, 3Ball Monterrey y Marinés Ochoa

: La Original Banda El Limón, 3Ball Monterrey y Marinés Ochoa Utopía Meyehualco : Grupo Aroma

: Grupo Aroma Utopía Mixiuhca : Out of Control Army

: Out of Control Army Utopía La Heroica : Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

: Internacional y Explosiva Sonora Dinamita Deportivo Hermanos Galeana : Sonex

: Sonex Parque Tezozómoc : Zona Rika

: Zona Rika Parque La Bombilla : Los de Abajo

: Los de Abajo Parque Las Américas : Mariachi Femenil Innovación Mexicana

: Mariachi Femenil Innovación Mexicana Campos Revolución: Sonidero Urban

Además, varias alcaldías prepararon espectáculos propios para acompañar la jornada mundialista del domingo.

Álvaro Obregón : concierto de rock

: concierto de rock Azcapotzalco : Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta

: Tierra de Coyotes y Adolescentes Orquesta Gustavo A. Madero : El Poder del Norte

: El Poder del Norte Iztacalco : Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonido Tropical y sonideros

: Sonora Dinamita de Lucho y Carlos Argáin, Sonido Tropical y sonideros Iztapalapa : festivales con música sonidera

: festivales con música sonidera Magdalena Contreras : eventos de cumbia y banda

: eventos de cumbia y banda Milpa Alta : Banda Bucanera y Grupo Guayacán

: Banda Bucanera y Grupo Guayacán Tláhuac : agrupaciones de banda y sonideros

: agrupaciones de banda y sonideros Tlalpan : Banda La Exiliada y Ángeles de Charly

: Banda La Exiliada y Ángeles de Charly Venustiano Carranza : Los Askis y Bandidos del Mambo

: Los Askis y Bandidos del Mambo Xochimilco: Toño Lizárraga

Habrá más de 60 pantallas distribuidas en el Centro Histórico para ver el partido de México vs. Inglaterra. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Dónde estarán las pantallas y escenarios para seguir el partido de México vs. Inglaterra?

Además de los conciertos, el Gobierno capitalino instalará una red de espacios para que los aficionados puedan ver el encuentro de los octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra.

El FIFA Fan Fest del Zócalo volverá a ser una de las principales sedes y, al terminar el partido, ofrecerá un concierto sorpresa cuya agrupación aún no ha sido revelada. Las autoridades capitalinas únicamente adelantaron que se tratará de un artista de gran convocatoria.

También estarán disponibles los Festivales Futboleros organizados en distintas alcaldías, más de 60 pantallas gigantes distribuidas por la ciudad y seis pantallas adicionales en el corredor Reforma-Hidalgo, con el propósito de evitar que todos los aficionados se concentren en un solo punto.

Se reforzará la seguridad en la CDMX para el partido de México vs Inglaterra. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cuál es el operativo de seguridad en la CDMX para el partido de México vs. Inglaterra?

El Gobierno de la CDMX informó que reforzará la seguridad en los distintos puntos de reunión de los aficionados, luego del incidente registrado tras el triunfo de México sobre Ecuador en los dieciseisavos de final, donde murieron cuatro personas y varias más resultaron lesionadas.

Para reducir ese riesgo, las autoridades capitalinas implementarán un operativo con más de 40 mil servidores públicos, incluidos alrededor de 17 mil policías, además de personal de Protección Civil, Bomberos, Salud y distintas dependencias.

Asimismo, el acceso al Ángel de la Independencia tendrá un aforo máximo de 25 mil personas. Una vez alcanzado ese límite, los aficionados deberán acudir a otras sedes habilitadas para seguir el encuentro y participar en las actividades culturales y musicales.

El Gobierno de la CDMX pidió a los asistentes llegar con anticipación a las sedes, utilizar preferentemente el transporte público y consultar los canales oficiales para conocer el nivel de ocupación de cada espacio.

Las autoridades recordaron que, previo al encuentro de México vs. Inglaterra, se aplicará Ley Seca en varias colonias cercanas a Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Además, el operativo incluirá filtros de seguridad, vigilancia con drones, módulos médicos, juzgados cívicos móviles y brigadas de atención ciudadana.