México vs. Inglaterra: Brugada desplegará a 40 mil servidores públicos en CDMX

El aforo máximo en el Ángel de la Independencia será de 25 mil personas, es decir, “cuatro personas por metro cuadrado”. (Cuartoscuro).

El Gobierno de la Ciudad de México informó este viernes que desplegará un operativo interinstitucional de 40 mil servidores públicos durante el partido de México vs. Inglaterra del domingo 5 de julio, en los octavos de final del Mundial 2026.

En una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, aseguró que en total se contempla la participación de “17 mil policías y 24 mil serán servidoras y servidores públicos de protección civil, de bomberos, de atención a emergencias, de salud”, entre otros.

Además precisó que habrá 14 mil elementos del Gobierno local sobre Paseo de la Reforma, punto que se concentra la mayor parte de la afición y donde fallecieron cuatro personas durante los festejos por el triunfo entre México y Ecuador, el pasado 30 de junio.

De esa cifra, agregó, “6 mil serán policías y 8 mil serán personal de distintas áreas del gobierno”.

México vs. Inglaterra: ¿Cómo será el acceso al Ángel de la Independencia?

Asimismo, detalló que habrá un “fortalecimiento” en los controles de acceso al Ángel de la Independencia, que se ubica sobre Paseo de la Reforma y donde ocurren la mayoría de los festejos masivos del Mundial.

“Se ha diseñado un perímetro de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia (...) Sabemos que la gente llegará al Ángel desde temprano, una vez que el aforo llegue a su capacidad no se permitirá el acceso de la población a esa zona delimitada”, manifestó.

En esa misma línea, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó que el aforo máximo será de 25 mil personas, es decir, “cuatro personas por metro cuadrado” .

Asimismo, explicó que cuando la zona alcance su máxima capacidad, los asistentes serán invitados a redirigir el flujo a otros puntos en Paseo de la Reforma.

Previo a este anuncio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó durante su conferencia matutina que se reforzarían estas medidas para evitar aglomeraciones en torno al Ángel de la Independencia y pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades.

“Es muy importante porque tiene que ser conjunta la responsabilidad. Obviamente, la jefa de Gobierno, entre otras cosas, lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de (avenida) Reforma para que no se concentren todos justamente pegados al Ángel de la Independencia”, ahondó.

La postura del Gobierno federal y local ocurre luego de la muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador.

Tres de las víctimas murieron por asfixia y una más falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según autoridades capitalinas.