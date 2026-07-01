Tres muertos por una estampida en los festejos del Ángel tras la victoria de la Selección mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 01JULIO2026.- Elementos del ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron a dos personas, sobre la calle de Lancaster al cruce con Reforma, que resultaron heridas por aplastamiento de la multitud tras los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia. Anteriormente, sobre el mismo punto se reportó el fallecimiento de dos personas por el mismo siniestro sin confirmarse al momento. (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos realizados en el Ángel de la Independencia, tras la victoria de la Selección Mexicana frente a Ecuador, en la Copa del Mundo 2026, informó el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México.

En un primer reporte, las autoridades señalaron que en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster fueron localizadas dos personas inconscientes.

Al sitio acudieron paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos para brindar los primeros auxilios.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente trasladaron a ambas personas a un hospital para recibir atención médica especializada.

¿Quiénes son las personas que fallecieron durante los festejos en el Ángel?

Horas más tarde, el Gobierno capitalino confirmó que un hombre de 44 años y una mujer de 19 años fallecieron a consecuencia de asfixia, pese a las maniobras avanzadas de reanimación. Las autoridades indicaron que ambas víctimas ya fueron identificadas por sus familiares.

En una actualización posterior, el Puesto de Mando del Sector Salud informó sobre un tercer caso. Se trató de una mujer de 48 años que fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos le brindaron maniobras de reanimación y fue trasladada a un hospital.

La dependencia detalló que, tras recibir atención médica en el área de urgencias, la mujer fue declarada sin signos vitales y se dictaminó que la causa del fallecimiento también fue asfixia.

Mexicanos llenan el Ángel: asisten un millón de personas

El Gobierno de la Ciudad de México informó que alrededor de un millón de personas acudieron a la zona del Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de la Selección Mexicana y su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Miles de aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México sobre Ecuador y su pase a los octavos de final del Mundial 2026. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO) (Galo Cañas Rodríguez)

Las autoridades capitalinas señalaron que se desplegó un operativo de atención a emergencias con la participación de personal médico, Protección Civil, bomberos, policías preventivos y funcionarios del Gobierno local para atender los reportes registrados durante la concentración masiva.

El Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de las tres víctimas e indicó que se les brindará el apoyo necesario durante este proceso.