‘Y retiemble en sus centros el Azteca’: Sismógrafos detectan el grito en el gol de Quiñones

El festejo del partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca, en Ciudad de México provocó vibraciones (México). (Foto: EFE/ Alex Cruz)

El grito de gol fue tan potente que quedó grabado más allá de las tribunas del Estadio Azteca. Cuando Julián Quiñones abrió el marcador en el partido entre México y Ecuador este martes 30 de junio, la celebración de miles de aficionados generó vibraciones que fueron registradas por un sismógrafo instalado en la Ciudad de México.

La estación Raspberry Shake más cercana al Estadio Azteca detectó una sobresaliente señal artificial justo en el momento de la anotación.

De acuerdo con el reporte difundido por especialistas, el registro no corresponde a un sismo natural, sino a las vibraciones producidas por el festejo colectivo de los asistentes.

Quiñones metió el primer gol del partido México-Ecuador (Alex Cruz/EFE)

El primer gol de Quiñones encaminó la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador y desató una reacción masiva que quedó reflejada tanto en el ambiente del estadio como en los sismografos.

Selección mexicana hace vibrar a la CDMX con su triunfo

México volvió a sonreír ante su afición. En una noche de intensidad en el Estadio Azteca, el Tricolor derrotó 2-0 a Ecuador este martes 30 de junio y aseguró su boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, desatando la celebración de miles de aficionados que acompañaron al equipo de Javier Aguirre.

Desde el silbatazo inicial, la Selección Mexicana tomó la iniciativa y buscó hacer daño por las bandas, mientras Ecuador apostó por el orden defensivo y el contragolpe.

La insistencia mexicana encontró recompensa cuando Julián Quiñones apareció dentro del área para abrir el marcador, un gol que desató una explosión de júbilo en las tribunas y que incluso provocó vibraciones registradas por un sismógrafo cercano al Estadio Azteca.

Con la ventaja, México manejó mejor el ritmo del encuentro, mantuvo la posesión del balón y evitó que el conjunto sudamericano encontrara espacios para generar peligro. Ecuador intentó reaccionar en la segunda mitad, pero se encontró con una defensa sólida y un equipo mexicano que no renunció al ataque.

La segunda anotación de Raúl Jiménez se dio en el minuto 31, suficiente para sentenciar el encuentro y confirmar el dominio del Tricolor en una noche redonda frente a su afición.

Con este resultado, México selló su clasificación a los octavos de final y mantiene vivo el sueño mundialista.