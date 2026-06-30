El sueño mexicano

El paso de la Selección por la primera ronda de este Mundial pareciera un sueño.

Ya habíamos soñado antes, como hace cuarenta años en Monterrey.

Pero este sueño es diferente: tres triunfos en fase de grupos, algo que nunca se había logrado. Y también hay que destacar la contagiosa actitud ganadora de los jugadores, sobre todo en el tercer juego contra Chequia.

Se podrán criticar aspectos tácticos, pero el factor anímico fue ejemplar. Sobre la cancha se vio a una nueva generación no solamente promisoria, sino que invita a pensar en una nueva estirpe.

En el pasado tuvimos a un jugador de 5 copas; en el presente, una leyenda de 6 copas... Pero el adolescente que corre y maneja el balón como crack nos hace imaginar a un 7 copas en potencia.

El primer Mundial que vi en televisión, a los diez años de edad, fue el de 1978. Más que sueño, una pesadilla: tres derrotas, último lugar. Y por más que queramos, no se olvida.

Para quienes hoy tienen esa edad, este Mundial también será inolvidable, aunque por otras razones más favorables. A ver hasta dónde llega México, pero la primera ronda ya define la memoria colectiva de una afición que sueña, “¿Y si sí?”