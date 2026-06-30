¿Qué pasará con el T-MEC? Estos son los 3 escenarios que analizan México, EU y Canadá

El secretario de Economía explicó las tres rutas que podría seguir el T-MEC una vez iniciada su revisión formal.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que este miércoles 1 de julio se llevará a cabo la reunión que marcará el inicio formal de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y adelantó tres posibles escenarios sobre el futuro del acuerdo.

El encuentro se da en medio de las dudas y especulaciones sobre el destino del pacto comercial, alimentadas por las declaraciones previas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que prefiere no renovar el T-MEC, al insistir en que su país no necesita de sus socios norteamericanos.

“Preferiría no tener el acuerdo, aunque es posible que lo firme. Creo que como país estaríamos mejor si no hubiera un acuerdo, pero estoy abierto a hacerlo,”, declaró Trump el pasado 17 de junio sobre el que calificó como “el peor acuerdo comercial jamás hecho”.

¿Cuáles son los escenarios posibles para el futuro del T-MEC?

De acuerdo con un esquema compartido por Ebrard en su cuenta de X, la revisión del T-MEC contempla tres probables rutas para asegurar la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá:

1. El acuerdo se extiende automáticamente hasta 2042

El primer escenario y el más favorable para México plantea que Estados Unidos y Canadá acepten extender el T-MEC por 16 años más, es decir, hasta el 2042. Según explicó Ebrard, el acuerdo se revisaría de manera conjunta cada seis años y, en caso de renovarlo nuevamente, podría mantener su vigencia hasta 2060.

Esta opción contempla tres revisiones periódicas de la Comisión de Libre Comercio (CLC):

2ª reunión de la CLC en 2032 , con posibilidad de extender el T-MEC hasta 2048.

, con posibilidad de extender el T-MEC hasta 2048. 3ª reunión de la CLC en 2038 , con posibilidad de extender el T-MEC hasta 2054.

, con posibilidad de extender el T-MEC hasta 2054. 4ª reunión de la CLC en 2044, con posibilidad de extender el T-MEC hasta 2060.

2. T-MEC se mantiene hasta 2042 con revisiones anuales

En este escenario, los tres países sí acuerdan inicialmente extender el T-MEC hasta 2042, pero en una revisión posterior —por ejemplo, la de 2032— no logran consenso para una nueva prórroga.

En ese momento, el tratado no se cancela de inmediato. En su lugar, entra en un esquema de revisiones anuales hasta llegar a su fecha de vencimiento vigente, que seguiría siendo el 2042.

Durante cualquiera de esas revisiones anuales, los tres países todavía podrían alcanzar un acuerdo para renovar nuevamente el tratado por otros 16 años.

3. Sin acuerdo, el T-MEC vencería en 2036

El tercer escenario, y el peor para el país, ocurre si en la revisión de 2026, México, Estados Unidos y Canadá no consiguen un acuerdo para ampliar el T-MEC por 16 años.

En ese caso, el tratado conserva su fecha original de expiración, 2036, y comienza un proceso de revisiones conjuntas anuales desde 2027.

Aun bajo este esquema, el acuerdo no queda condenado a terminar en 2036. Si en cualquiera de esas revisiones anuales los tres países alcanzan un consenso, podrán extender nuevamente el T-MEC por otros 16 años.

Aranceles de Trump condicionan revisión del T-MEC: Sheinbaum

Ebrard aclaró que, en el caso del segundo escenario, estas revisiones no implican renegociar todo el T-MEC cada año. Explicó que en cada encuentro únicamente se analizarán temas específicos propuestos por los tres países. México, por ejemplo, llevará 13 asuntos, mientras que Estados Unidos ya identificó 14, y Canadá en su momento presentará los suyos.

Tanto el gobierno de México como el de Canadá han expresado su interés en mantener y renovar el acuerdo trilateral. En contraste, Washington ha planteado la posibilidad de introducir ajustes en sectores estratégicos como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que respalda la continuidad del tratado, aunque reconoció que el proceso de revisión formal que inicia este 1 de julio estará condicionado por la estrategia arancelaria impulsada por Donald Trump.

“Todos sabemos que la posición del presidente Trump es elevar aranceles a todo el mundo. No es un secreto, es esencialmente lo que hemos estado viviendo desde la entrada del presidente Trump a la presidencia”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Con información de EFE.