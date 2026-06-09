Automotrices en México pagan más aranceles a EU que los fabricantes de Corea del Sur

La industria automotriz es fundamental para la economía mexicana, ya que representa el 4.5 por ciento del producto interno bruto.

Mientras Estados Unidos y México continúan inmersos en negociaciones comerciales, los fabricantes de automóviles mexicanos tienen una queja sobre el acuerdo actual: están pagando aranceles más elevados que sus competidores de Corea del Sur y Japón.

Como parte de las conversaciones para revisar el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC), funcionarios del gobierno mexicano han presentado evidencia de que el arancel promedio aplicado a las exportaciones de automóviles mexicanos es cercano al 19 por ciento, superior al 15 por ciento que enfrentan algunos vehículos importados desde Corea del Sur y Japón, según un documento al que tuvo acceso Bloomberg News.

El representante comercial de EU, Jamieson Greer, y su equipo comunicaron a sus contrapartes mexicanas que entienden que los automóviles fabricados en México deben encontrarse en una posición más favorable que los de otros países y que están explorando alternativas, según fuentes familiarizadas con el asunto. Sin embargo, no necesariamente coincidir con los cálculos presentados por los negociadores mexicanos, indicó una de las personas.

Greer declaró este mismo día a Fox Business que él y su equipo han estado trabajando en protocolos sobre reglas de origen para garantizar que los productos comercializados entre ambos países “realmente se fabrican en EU y/o México, y no estén compuestos simplemente por una gran cantidad de piezas procedentes de China o Vietnam”.

El papel de la industria automotriz en México

México es el principal socio comercial de EU y ambas partes tienen mucho en juego en las negociaciones. La industria automotriz es fundamental para la economía mexicana, ya que representa el 4.5 por ciento del producto interno bruto. En los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado impulsar el sector mediante una reducción de trámites burocráticos y la entrega de incentivos fiscales.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump está presionando para aumentar la producción automotriz en su país, que a lo largo de las últimas décadas ha caído de cerca del 5 por ciento del PIB a apenas el 2.3 por ciento.

Después de que la Corte Suprema estadounidense anulara en febrero sus amplios aranceles globales originales, Trump impulsó nuevos excluidos, incluido uno reciente del 10 por ciento sobre productos presuntamente fabricados con mano de obra forzada.

Cálculos arancelarios

Corea del Sur y Japón alcanzaron acuerdos comerciales distintos con EU el año pasado. A cambio de invertir en un conjunto de 900,000 millones de dólares en territorio estadounidense, la administración Trump limitó algunos aranceles automotrices al 15 por ciento.

Bajo este acuerdo, los automóviles mexicanos y determinadas autopartes exportadas a EU enfrentan aranceles máximos de hasta el 25 por ciento. Sin embargo, calcular el gravamen real es complejo porque los componentes fabricados en EU están exentos. Esto puede reducir la tasa efectiva aplicada a las partes mexicanas de un vehículo que cumple con el acuerdo a menos del 25 por ciento de su valor total.

Si el 75 por ciento de los componentes se fabrican en América del Norte y se cumplen otros requisitos, los vehículos pueden beneficiarse del régimen preferencial del T-MEC. En cambio, si un automóvil producido en México no cumple con esas reglas, enfrenta el arancel completo del 25 por ciento, además de un recargo de nación más favorecida del 2.5 por ciento, según representantes de la industria mexicana, lo que lo coloca en clara desventaja frente a competidores japoneses y surcoreanos.

Los costos asociados al cumplimiento de las complejas reglas de origen del T-MEC pueden representar un 3 por ciento adicional para los fabricantes mexicanos, según dos fuentes de la industria automotriz que solicitaron anonimato porque no están autorizadas a comentar negociaciones privadas. Esto reduce aún más el beneficio obtenido por los vehículos que sí califican para el acceso preferencial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que en ocasiones es necesario analizar hasta 18,000 componentes para determinar el contenido norteamericano de un vehículo, un proceso que termina beneficiando a los fabricantes asiáticos.

“Estados Unidos le pone un arancel fijo del 15 por ciento a Corea del Sur, que es un super competidor de México en materia automotriz, ya Japón, que tiene aceros de los mejores del mundo, y no les pone reglas de origen. Eso significa que pueden medir los componentes de autopartes que quieran”, afirmó Ebrard durante un evento celebrado en mayo.

¿En cuánto quedan los aranceles para autos de México?

Tomando en cuenta las reducciones derivadas de los componentes fabricados en EU y los aranceles efectivos pagados por modelo, el gravamen promedio sobre un automóvil mexicano importado a EU es de 18.75 por ciento, según el documento consultado por Bloomberg.

Esto significa que un vehículo de 50,000 dólares fabricado en México enfrenta 9,375 dólares en aranceles, frente a 7,500 dólares para uno procedente de Japón o Corea del Sur.

Existen algunos modelos ensamblados en México con elevados niveles de contenido norteamericano, según los datos de la Ley de Etiquetado de Automóviles de EU para el modelo 2025. Entre ellos figuran el Kia EV6, con un 80 por ciento, y el Honda Ridgeline TrailSport, con un 75 por ciento. Las marcas de lujo suelen incorporar menos componentes regionales: el Audi Q5 registra apenas un 2 por ciento y el SUV Mercedes-Benz GLB no contiene ninguno.

Sin embargo, muchos vehículos fabricados en México se encuentran en un punto intermedio, con aproximadamente la mitad de sus componentes procedentes de América del Norte. Algunos fabricantes asiáticos están evaluando si mantener operaciones productivas en México sigue teniendo sentido. En octubre, Nissan anunció el cierre de la producción en su planta Compás, en México.