F1 Qualy del Gran Premio de Hungría 2026 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la clasificación de ‘Checo’ HOY?

Tras la qualy se realiza la carrera; el Gran Premio de Hungría 2026 es el domingo 26 de julio a las 7:00 de la mañana. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Xinhua/ EFE)

La Fórmula 1 disputa hoy la clasificación del Gran Premio de Hungría 2026 en el Hungaroring, un circuito que exige precisión por la sucesión de curvas y la escasez de rectas. La sesión marca el cierre de la actividad sabatina antes de la carrera del domingo.

Andrea Kimi Antonelli llega a Hungría después de ganar el Gran Premio de Bélgica y aumentar su ventaja a 50 puntos en el campeonato de pilotos. El piloto de Mercedes se mantiene como líder del campeonato de pilotos de la temporada y afronta la qualy con mayor confianza.

No obstante, Charles Leclerc aparece como uno de los principales rivales del joven italiano en esta qualy. El piloto de Ferrari consiguió la pole position en Hungría el año pasado y buscará repetir el resultado en el mismo trazado.

Max Verstappen es piloto de Red Bull en la temporada 2026 de la Fórmula 1. (Foto: EFE)

Gran Premio de Hungría 2026: ¿A qué hora es la qualy HOY?

La clasificación del GP de Hungría obliga a los aficionados mexicanos a madrugar una vez más. La sesión se celebra este sábado 25 de julio y comienza a las 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Fecha : sábado 25 de julio de 2026.

: sábado 25 de julio de 2026. Hora : 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

: 8:00 de la mañana, tiempo del centro de México. Sede: Hungaroring, Hungría.

Sergio ‘Checo’ Pérez llega al circuito húngaro con la intención de dejar atrás el mal resultado de Bélgica. El mexicano abandonó la carrera por problemas en la suspensión de su Cadillac la semana pasada, por lo que la qualy representa una nueva oportunidad para iniciar desde cero.

F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy del GP de Hungría 2026?

La transmisión de la clasificación estará disponible en México únicamente a través de servicios de paga. Los aficionados podrán seguir la sesión en las siguientes opciones:

Sky Sports

Izzi

F1 TV Pro

En El Financiero Deportes habrá cobertura minuto a minuto de la qualy para quienes no tengan acceso a estas plataformas y quieran conocer el desarrollo de la sesión en tiempo real.

'Checo' Pérez corre este fin de semana en el Gran Premio de Hungría. (Foto: EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

¿Dónde ver el GP de Hungría en México? Fecha, transmisión y horario de la carrera

La carrera del Gran Premio de Hungría también se disputa muy temprano para el público mexicano. La prueba está programada para el domingo 26 de julio a las 7:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Fecha : domingo 26 de julio de 2026.

: domingo 26 de julio de 2026. Hora : 7:00 de la mañana.

: 7:00 de la mañana. Dónde ver: Sky Sports, Izzi y F1 TV Pro.

Antes de la carrera, Kimi Antonelli lidera el campeonato con 204 puntos. Lewis Hamilton ocupa el segundo lugar con 159 unidades, George Russell suma 154, Leclerc tiene 126, Lando Norris registra 103, Oscar Piastri cuenta con 92 y Max Verstappen aparece con 91 puntos.

¿Cómo es el Hungaroring, circuito donde corre ‘Checo’ Pérez?

El Hungaroring tiene una longitud de 4.381 kilómetros y recibe a la Fórmula 1 desde 1986, año en que se celebró su primer Gran Premio. La carrera se compone de 70 vueltas y recorre una distancia total de 306.63 kilómetros.

La construcción del circuito comenzó en 1985 y las instalaciones estuvieron listas para competir nueve meses después. Antes de tomar esa decisión, el gobierno húngaro evaluó la posibilidad de reactivar el antiguo circuito de Nepliget Park en Budapest, aunque finalmente optó por construir un trazado diseñado específicamente para albergar la Fórmula 1.

El circuito se distingue por la escasez de rectas y por sus múltiples curvas enlazadas, características que lo han llevado a ser comparado con un circuito de karts. Los equipos suelen utilizar niveles de carga aerodinámica similares a los de Mónaco, donde un chasis bien ajustado puede resultar más importante que la potencia. El récord de vuelta más rápida pertenece a Hamilton, con un tiempo de 1:16.627 registrado en 2020.