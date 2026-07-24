Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene pensado su retiro del ring: ‘Quizás tengas tres o cuatro peleas en el box’

Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró que seguirá ligado al deporte mediante el entrenamiento, pero su atención estará centrada en sus negocios. [Fotografía. Cuartoscuro]

Tras más de 20 años de carrera en el boxeo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez comenzó a mirar hacia el final de su trayectoria arriba del ring. El campeón tapatío aseguró que el retiro ya no es una idea lejana y reveló que estima disputar entre tres y cuatro peleas más antes de colgar los guantes.

Aunque aclaró que todavía disfruta subir al ring, el mexicano reconoció que ya cumplió todas sus metas deportivas y que su siguiente objetivo será dedicar más tiempo a los negocios que ha construido fuera del boxeo.

Las declaraciones llegan al mismo tiempo que anunció el aplazamiento de su pelea contra Christian Mbilli. El combate, originalmente programado para el 12 de septiembre, ahora se disputará el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

¿Por qué ‘Canelo’ Álvarez ya piensa en el retiro del box?

Durante una entrevista con Ariel Helwani, el campeón mexicano explicó que su etapa como boxeador profesional entra en la recta final. Aunque hace algunos años contemplaba retirarse a los 37 años, ahora considera que los avances en la preparación física le permiten extender un poco más su carrera.

“Todavía amo el boxeo. No lo hago porque gane mucho dinero; lo hago porque realmente lo disfruto”, comentó.

‘Canelo’ aseguró que calcula disputar entre tres y cuatro peleas más antes de despedirse del deporte.

“Quizá me quedan tres o cuatro peleas más porque tengo otros objetivos fuera del boxeo”, afirmó.

El boxeador tapatío explicó que su prioridad tras retirarse será enfocarse en sus empresas y proyectos personales, como su marca de línea de ropa y su taquería El Pastor del Rica, en California, aunque descartó convertirse en promotor.

Reconoció que seguirá ligado al deporte mediante el entrenamiento, pero su atención estará centrada en sus negocios.

“Mi motivación ahora es el boxeo. Después, cuando me retire, me voy a enfocar al cien por ciento en esas cosas”.

De igual forma, afirmó que cumplió todos los objetivos que se propuso desde que comenzó su carrera profesional y que hoy continúa boxeando porque disfruta competir.

“No tengo nada que demostrar. Hice todo. Logré prácticamente todo en el boxeo. Estoy bien; sigo porque todavía lo disfruto”, expresó.

¿Por qué se el ‘Canelo’ Álvarez aplazó la pelea contra Christian Mbilli?

‘Canelo’ Álvarez explicó la razón por la que decidió modificar la fecha de su siguiente combate. El mexicano reveló que atravesó una situación familiar que le impidió comenzar su campamento de entrenamiento en el momento previsto.

“Tuve algunos problemas en mi familia que necesitaba resolver. Todo está bien ahora”.

El tapatío señaló que siempre planifica con anticipación sus campamentos y prefirió resolver primero esa situación antes de concentrarse por completo en el boxeo.

Por ello, la pelea contra Christian Mbilli ahora está programada para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En el combate estará en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Para ‘Canelo’, la pelea representa la oportunidad de volver a conquistar un título mundial tras su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

Christian Mbilli se mantiene invicto desde su debut profesional en 2017, con un récord de 29 victorias, un empate y 24 nocauts. El francés, de origen camerunés, se ha consolidado como uno de los rivales más peligrosos de las 168 libras por su estilo ofensivo, lo que anticipa un combate de alto riesgo para el tapatío.