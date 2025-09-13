‘Canelo’ vs. Crawford EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver HOY la pelea por el indiscutido de peso supermediano?

'Canelo' vs. Crawford es la pelea estelar de este 13 de septiembre en Las Vegas.

El día llegó. Canelo vs. Crawford 2025 es el tema central entre las peleas de box y promete convertirse en una de esas noches que se recuerdan por décadas. Este sábado 13 de septiembre, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, dos de los mejores pugilistas del siglo suben al cuadrilátero para un choque de estilos, orgullo y legado.

El combate no solo reúne a un México que respira boxeo en plenas Fiestas Patrias 2025, también inaugura una nueva era en la manera de consumir el deporte. Por primera vez, una pelea de tal magnitud se transmite en exclusiva por streaming.

En la previa, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence ‘Bud’ Crawford generan expectativas por sus carreras intachables y por el simbolismo del enfrentamiento. El primero defiende sus cinturones de peso supermediano; el segundo busca la hazaña al subir dos divisiones para destronar al mexicano.

Fecha y sede: ¿Cuándo y dónde es la pelea Canelo vs. Crawford 2025?

La cita es HOY 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium, recinto con capacidad para más de 65 mil aficionados. Esta arena, casa de los Raiders en la NFL, se consolida como un escenario de élite para el deporte del box y el espectáculo mundial.

Para Álvarez, pelear en Las Vegas tiene un significado especial: ahí consolidó sus noches más memorables, desde su trilogía con Gennady Golovkin hasta las victorias que lo llevaron a ser campeón indiscutido. Crawford, en cambio, pisa por primera vez un escenario de esta magnitud, lo que añade un reto adicional a su ya histórica trayectoria.

: sábado 13 de septiembre de 2025 Sede: Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Crawford no va por TV abierta en México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutetrstock, EFE).

Transmisión del box hoy: ¿Cómo ver Canelo vs. Crawford en vivo?

La pelea será transmitida en exclusiva por la plataforma Netflix, sin pago adicional al de la suscripción. Este formato rompe con la tradición del pago por evento (PPV), que por años fue la manera de acceder a los combates de gran calibre.

Transmisión en vivo: Netflix.

Además, puedes seguir toda la acción en El Financiero Deportes, donde tendremos round por round todo lo que ocurre en Canelo vs. Crawford.

Horarios de la pelea y cartelera completa: ¿A qué hora ver Canelo vs. Crawford?

La función comienza a las 7:00 PM (hora de México) con los primeros combates preliminares, en donde también se enfrenta el medallista mexicano Marco Verde en la categoría de peso supermediano.

Canelo Álvarez y Terence Crawford, que son la pelea estelar, está programada para iniciar entre 9:30 PM y 10:00 PM, dependiendo de la duración de las batallas previas.

Horario: A partir de las 21:30 horas (tiempo del centro de México).

Cartelera oficial de Canelo vs. Crawford 2025

La cartelera de box el 13 de septiembre tiene como pelea principal la de Álvarez y Crawford, pero antes hay otros 9 enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin.

Además de la pelea estelar, la cartelera incluye a nombres emergentes que buscan brillar en una de las noches más mediáticas del año, como el del boxeador Marco Verde. El guatemalteco Lester Martínez tendrá la oportunidad de mostrarse en grande ante Christian Mbilli, mientras que Fernando Vargas Jr. continúa el legado de su apellido con un duelo prometedor ante el irlandés Callum Walsh. Esta es la cartelera oficial completa:

La historia de Canelo y Crawford

Álvarez, con récord de 62-2-2 y 39 nocauts, es considerado el boxeador más dominante en las 168 libras. Se convirtió en el primer peleador en unificar los cuatro títulos del peso supermediano y llega después de recuperar su estatus indiscutido frente al cubano William Scull.

En su carrera, venció a figuras como Shane Mosley, Amir Khan, Julio César Chávez Jr. y Gennady Golovkin.

Crawford llega con marca invicta de 41-0 y 31 nocauts. Es el primer boxeador en la historia en conquistar dos divisiones como campeón indiscutido y ahora busca un tercer reinado en un peso muy por encima de su límite natural.

Su dominio quedó demostrado cuando en 2023 noqueó a Errol Spence Jr., una de las actuaciones más recordadas en la última década.

'Bud' Crawford, rival de Canelo, sobrevivió a un tiro que pudo ser mortal y, desde entonces, se propuso ser mejor (Foto: EFE/ Octavio Guzmán).

Expectativas del combate

La tensión es máxima. Canelo aseguró en conferencia: “He estado en grandes peleas, muchas grandes peleas, pero ésta en especial es diferente. Puedes ver la magnitud de la pelea”.

Crawford, confiado como siempre, lanzó su mensaje: “Me dijeron que nunca estaría donde estoy ahora… Voy a ser victorioso. Y todos van a hablar de ello el domingo”.

Álvarez nunca fue derribado en su carrera profesional, aunque enfrenta a un rival que combina precisión con poder. Crawford es rápido, cerebral y peligroso, un boxeador que suele adaptarse y castigar al más mínimo error. El reto físico es evidente: sube 14 libras respecto a su división de confort, algo que genera intriga entre expertos y fanáticos.