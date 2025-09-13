Gancho al paladar: ¿Cómo nació y cuánto cuesta comer en El Pastor del Rica, taquería de ‘Canelo’ Álvarez?

La taquería de Saúl ‘El Canelo’ y su hermano Ricardo Álvarez se encuentra ubicada en Estados Unidos. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Has sentido la frustración de querer un buen taco y no encontrarlo? Una situación similar le sucedió al boxeador Ricardo Álvarez, pero en lugar de seguir buscando, decidió abrir su propia taquería. Una idea poco común a la que se sumó su hermano: Saúl ‘El Canelo’ Álvarez.

La taquería El Pastor del Rica llegó hasta Estados Unidos, en donde se venden desde tacos de tripa hasta los clásicos de suadero y longaniza, aunque su fuerte, como lo dice el nombre, es la carne al pastor.

La taquería ha ganado popularidad, no solo por ser un negocio de los hermanos Álvarez, sino porque conservan los elementos clásicos de las taquerías mexicanas: las salsas al centro, muchos limones y el trompo de pastor a la vista.

¿Cuál es la historia de El Pastor del Rica?

La historia de El Pastor del Rica comenzó en el 2014, cuando Ricardo Álvarez tuvo la idea de fundar su propia taquería en Jalisco, luego de buscar buenos tacos en la colonia en la que vivía.

“Vivíamos aquí en la colonia y no había nada de tacos buenos. Nos salíamos a cenar y no había nada bueno”, afirmó el boxeador en entrevista con el canal de youtuber La Ruta de la Garnacha.

Una de las primeras personas en creer en el negocio de Ricardo Álvarez fue Gabriela, su esposa, quien lo impulsó a abrir la taquería. Así nació la primera sucursal de El Pastor del Rica.

Como si se tratara de un déjà vu, a Saúl ‘El Canelo’ Álvarez le sucedió algo similar cuando estaba en Estados Unidos: “Traía mucho antojo de unos tacos y obviamente como estos no existen (aquí). Me salió la idea de, porque traía antojo de tacos”, dijo el boxeador en entrevista con Hoy Día.

¿Y quién mejor para preparar unos buenos tacos que su hermano? Fue así que se puso en contacto con Ricardo para ofrecerle que juntos llevaran El Pastor del Rica hasta Estados Unidos.

“Un buen día me habla (mi hermano) y me dice me gustaría que pusiéramos tu negocio en Estados Unidos, ¿qué hacemos?”, recordó Ricardo en la conversación con Hoy Día. Para ‘El Canelo’ llevar a El Pastor del Rica al país vecino era una buena oportunidad de hacer crecer la taquería.

“Me dijo: ‘hermano, ¿quieres iniciar algo en grande? Si es así, te voy a proponer algo que tengo en mente, es una idea para cruzar fronteras’, y así surgió todo”, recordó Ricardo en entrevista con TV Azteca.

Luego de cuatro años de planeación, los hermanos Álvarez anunciaron la apertura de El Pastor del Rica en Chula Vista, Estados Unidos, un lugar en donde han cosechado éxitos.

¿Cómo es El Pastor del Rica?

Visitar El Pastor del Rica es como ir a una taquería de la Ciudad de México: hay mesas en el exterior con sus respectivas salsas al centro, el trompo de pastor a la vista de todos y hasta los típicos pepinos con rábano.

Aunque la entrada del restaurante es uno de los espacios más llamativos del restaurante, debido a que la pared está llena de fotografías de ‘El Canelo’ en el ring y celebrando sus triunfos.

La decoración del resto de las paredes es sencilla, ya que la mayoría están pintadas de color blanco sólido, aunque en algunas de ellas hay murales de personajes importantes en la historia y cultura de México como la pintora Frida Kahlo y Pancho Villa.

¿Cuánto cuesta comer en la taquería del ‘Canelo’ Álvarez y su hermano?

El fuerte de El Pastor del Rica sin duda alguna son los tacos al pastor preparados con carne de la mejor calidad, sin embargo, no es lo único que se puede comer en este restaurante.

“Tenemos de todo: suadero, carne asada, lengua, labio, chorizo, bistec y tripa”, explicó Ricardo Álvarez en una entrevista con Hoy Día, además, hay gringas, tortas y postres, así como las tradicionales aguas frescas.

Los precios van de los 3.15 dólares, es decir 58.09 pesos (por las quesadillas de harina o maíz) a los 8.60 dólares, equivalentes a 158.59 pesos (por el lonchecito de lengua). El menú más actual compartido en Google Maps es el siguiente.

Tacos

Taco de pastor: 3.96 dólares (73.02 pesos)

Taco de suadero: 3.96 dólares (73.02 pesos)

Taco de carnaza: 3.96 dólares (73.02 pesos)

Taco de tripa: 4.28 dólares (78.92 pesos)

Taco de lengua: 4.28 dólares (78.92 pesos)

Taco de asada: 4.28 dólares (78.92 pesos)

Taco de chorizo: 3.96 dólares (73.02 pesos)

Taco campechano: 4.28 dólares (78.92 pesos)

Taco de labio: 4.28 dólares (78.92 pesos)

Gringas

Gringa de pastor, carnaza, chorizo y suadero: 7.30 dólares (134.61 pesos)

Gringa de asada: 7.50 dólares (138.30 pesos)

Gringa de tripa, labio o lengua: 7.90 dólares (145.68 pesos)

Harina quesadilla: 3.15 dólares (58.09 pesos)

Maíz quesadilla: 3.15 dólares (58.09 pesos)

Volcanes

Volcán de pastor, carnaza, chorizo y suadero: 6.30 dólares (116.17 pesos)

Volcán de asada: 6.50 dólares (119.86 pesos)

Volcán de tripa, labio y lengua: 8.10 dólares (149.37 pesos)

Lonchecitos

Lonchecito pastor: 7.60 dólares (140.15 pesos)

Lonchecito de suadero, chorizo, carnaza: 7.60 dólares (140.15 pesos)

Lonchecito de asada: 7.70 dólares (141.99 pesos)

Lonchecito de tripa o labio: 8.10 dólares (149.37 pesos)

Lonchecito de lengua: 8.60 dólares (158.59 pesos)

Lonchecito solo queso: 5.00 dólares (92.20 pesos)

Bebidas

Agua fresca chica: 3.40 dólares (62.70 pesos)

Agua fresca grande: 6.80 dólares (125.39 pesos)

Horchata fresa chica: 3.80 dólares (70.07 pesos)

Horchata fresa grande: 7.60 dólares (140.15 pesos)

Refrescos: 3.50 dólares (64.54 pesos)

Agua mineral 350 ml: 3.50 dólares (64.54 pesos)

Postres

Jericalla: 4.60 dólares (84.82 pesos)

Arroz con leche: 4.20 dólares (77.45 pesos)

Carlota de limón: 4.60 dólares (84.82 pesos)

Flan napolitano: 4.40 dólares (81.14 pesos)

Pan de elote: 4.60 dólares (84.82 pesos)

El cheque promedio por persona es de 25.81 dólares (475.94 pesos), considerando que se coman cuatro tacos, acompañados de una bebida y un postre.

¿En dónde está El Pastor del Rica?

La sucursal de El Pastor del Rica que pertenece a ‘El Canelo’ y Ricardo Álvarez está ubicada en Chula Vista, Estados Unidos. La dirección es: 645 Broadway, Chula Vista.

De acuerdo con Google Maps el restaurante abre todos los días a las 10:00 de la mañana y cierra a las 12:00 de la mañana a excepción de los viernes y sábado, cuando cierran hasta la 1:00 de la madrugada.