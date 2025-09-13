‘Canelo’ vs. Crawford tendrá el botín más grande para Saúl Álvarez: ¿Cuánto ganará por la pelea?

Saúl 'Canelo' Álvarez recibirá al menos 100 millones de dólares más que Terence Crawford por su pelea.

¡Llamen a don Lama, Lama, Lamita! Háblenle a los vecinos y despierten a los niños. Aunque la pelea `Canelo´ vs. Crawford tendrá la bolsa de dinero más grande para ambos peleadores, el boxeador mexicano Saúl Álvarez asegura que el combate de este sábado 13 de septiembre es por el legado.

El combate de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence ‘Bud’ Crawford pone en ebullición al boxeo, luego de peleas que quedaron a deber como la de Mike Tyson contra Jake Paul o el escándalo por la detención de Julio César Chávez Jr. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano enfrenta un juicio en libertad condicional por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según ‘Canelo’ Álvarez, quien se quiere retirar a los 37 años, la pelea contra Crawford no es una más en su trayectoria, en la que acumula un récord de 63 victorias, dos derrotas y dos empates. Su objetivo es más grande: Ser en el mejor boxeador mexicano de la historia, título que actualmente recae sobre Julio César Chávez papá.

“Esta pelea es por el legado, no solo por los cinturones”, señaló el mexicano, quien llenará las gradas del Allegiant Stadium de Las Vegas, donde asistirán más de 60 mil personas que pagaron boletos de entre 350 y 8 mil dólares para ser testigos de ‘Canelo’ vs Crawford.

¿Cuáles son las ganancias garantizadas para ‘Canelo’ y Crawford?

El dinero ya no es problema para Saúl Álvarez. Luego de enfrentar una niñez complicada en lo económico y tener que vender paletas, el boxeador ha ganado cientos de millones de dólares en su carrera profesional.

Además, los negocios del ‘Canelo’ incluyen gasolineras, tiendas de autoservicio y hasta una línea de bebidas alcohólicas bajo la marca VMC.

Saúl 'Canelo' Álvarez expondrá sus cuatro cinturones mundiales de los supermedianos en la pelea contra Terence Crawford. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA / EFE /Andrea Noemi López Trejo)

No obstante, ‘Canelo’ Álvarez sube esta noche al ring del Allegiant Stadium con la bolsa más grande de su carrera.

‘Canelo’ cobrará 150 millones de dólares por la pelea contra Terence Crawford.

Del otro lado del ring, Terence Crawford también saldrá de Las Vegas con una millonada. El boxeador nacido en Nebraska recibirá 50 millones de dólares por subirse al ring con Saúl Álvarez.

El combate no será disparejo solo en las ganancias. ‘Bud’ Crawford subió dos categorías para esta pelea, ya que viene del peso welter. Por esa razón, Crawford “engordó” de las 147 a las 168 libras.

¿Qué está en juego en la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez contra Terence Crawford?

Actualmente, Saúl Álvarez posee títulos del mundo en cuatro divisiones: Superwelter, mediano, supermediano y semicompleto. El mexicano expondrá sus cuatro cinturones mundiales de la división supermediana (CMB, AMB, OMB y FIB) en la pelea de esta noche.

‘Canelo’ vuelve al ring tras vencer al cubano William Scull en mayo, mientras que Terence Crawford no pelea desde agosto de 2024. A sus 37 años, el estadounidense presenta una tarjeta de 41 victorias, 31 antes del límite, y ninguna derrota.

“Te crees mucho y ya has perdido, mientras yo estoy invicto”, se burló Terence de `Canelo´, en la presentación de la pelea. Las dos derrotas del mexicano fueron ante el ruso Dmitry Bivol, en mayo de 2022, y el estadounidense Floyd Mayweather en 2013.

“Ya verán quién manda en nuestra pelea; mi victoria sobre ‘Canelo’ será de lo mejor de mi carrera; estoy confiado”, afirmó el estadounidense

‘Canelo’ respondió fiel a su estilo. Aseguró que su rival no ha peleado desde hace más de un año y remarcó que Crawford no se ha enfrentado a grandes rivales.

Crawford peleó por última vez el 3 de agosto de 2024 ante el uzbeco Israil Madrimov coronándose campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el peso superwelter. Su anterior oponente fue el estadounidense Errol Spencer Jr, en julio de 2023, a quien también derrotó.

“Que no haya enfrentado a ningún grande no quiere decir que no sea buen peleador; contra él será de las victorias más grandes de mi carrera”, anunció el mexicano.

¿Por qué el sexto round es clave en ‘Canelo’ vs. Crawford?

‘Canelo’ llega como favorito en las apuestas. El mexicano está acostumbrado a pelear en la categoría del peso supermediano, además de destacar por su gran pegada, una derecha contundente.

En la esquina contraria, Crawford expone una zurda potente y la habilidad para adaptarse a los ataques de sus rivales.

Cuestionado sobre cómo ve la pelea ‘Canelo’ contra Crawford, Brian McIntyre, entrenador del estadounidense, vaticina un gran combate y sospecha que tiene la fórmula para derrotar al mexicano.

“‘Canelo’ suele bajar el ritmo después del sexto asalto. Ahí es donde Crawford puede marcar diferencia”, señaló.

Las últimas seis peleas de `Canelo´, ante Scull (mayo de 2025), el estadounidense Edgar Berlanga (septiembre de 2024), el mexicano Jaime Munguía (mayo 2024), el estadounidense Jermell Charlo (septiembre 2023), el británico John Ryder (mayo 2023) y el kazajo Gennady Golovkin (septiembre 2022), han completado los doce asaltos con victoria del mexicano en cada una de ellas por decisión unánime de los jueces.

Crawford ha vencido a diez de sus once últimos rivales por nocaut, una circunstancia que le hace aún más peligroso.

¿Dónde ver Canelo vs Crawford?

La esperada pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford es este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford es este sábado 13 de septiembre y solo se transmitirá en Netflix. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Shutterstock / IA / EFE /Andrea Noemi López Trejo)

Este evento ha generado gran expectativa, no solo por ser uno de los enfrentamientos más esperados de la década, sino también porque por primera vez será transmitido en exclusiva a través de Netflix.

¿A qué hora inicia la pelea Canelo vs Crawford?

La cartelera comenzará a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México), mientras que el evento principal, donde Canelo se enfrentará a Crawford, está programado para alrededor de las 9:00 PM.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los horarios pueden variar dependiendo de la duración de los combates preliminares.

¿Cómo ver la pelea Canelo vs Crawford?

La gran novedad de este evento es que la pelea no será transmitida por televisión abierta en México. En cambio, será transmitida en exclusiva a través de Netflix, lo que marca un cambio significativo en la forma en que se consumen los eventos deportivos en el país.

Todos los suscriptores de Netflix podrán disfrutar del combate sin costo adicional, independientemente del plan que tengan. Si aún no tienes una cuenta, puedes hacer el registro en Netflix.

Cartelera de peleas y otros combates a seguir

La cartelera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford incluye estos combates:

Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr. (Peso superwelter)

Christian Mbilli vs. Lester Martínez (Peso supermediano)

Mohammed Alakel vs. John Ornelas (Peso ligero)

Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams (Peso medio)

Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin (Peso pesado)

Reito Tsutsumi vs. Javier Martínez (Peso superpluma)

Sultan Almohammed vs. Martín Caraballo (Peso superligero)

Steven Nelson vs. Raiko Santana (Peso semipesado)

Marco Verde vs. Marcos Osorio (Peso supermedio)

Y tú, ¿a quién le vas? ¿Quieres que gane ‘Canelo’ o crees que Terence Crawford dará la sorpresa?

Con información de EFE.