Con pants y tenis rojos: Así detuvieron a Chávez Jr. en México tras deportación de EU

Julio César Chávez Jr. fue entregado a México por las autoridades estadounidenses. (Foto: Shutterstock / www.dhs.gov).

Julio César Chávez Jr. fue entregado a México por las autoridades de Estados Unidos. Vestido con ropa deportiva, el hijo de la leyenda del boxeo arrestado y trasladado a un penal de máxima seguridad en Sonora tras esperar por más de un mes su “deportación acelerada”.

Chávez Jr. enfrenta cargos en México, donde se le señala por vínculos con narcotraficantes. Desde marzo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) mantenía activa una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

¿Cómo fue la detención de Chávez Jr?

El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. fue arrestado en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos: su visa había vencido en 2024.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo catalogó como una “grave amenaza para la seguridad pública” y “afiliado al Cártel de Sinaloa”.

El boxeador mexicano fue esposado y asegurado con cadenas alrededor del torso, se entregó sin resistencia.

Su detención ocurrió poco después de haber perdido un combate contra Jake Paul en Anaheim.

La deportación a México y la detención en Sonora

Tras estar bajo custodia en un centro de reclusión del ICE, el 18 de agosto de 2025 Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas en la Garita Dennis DeConcini, en Nogales, Sonora.

El Registro Nacional de Detenciones detalló que la aprehensión se registró a las 11:53 de la mañana, describieron al boxeador con estatura de 1.87 metros, pants negros, sudadera con gorro negra, playera blanca y tenis rojos.

Video del arresto de Julio César Chávez Jr. en California (Foto: ICE / Cuartoscuro.com). (Foto: @mattseedorff y @foxla en Instagram).)

De inmediato, fue trasladado por la Policía Federal Ministerial a los separos en Hermosillo y posteriormente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, considerado un penal de máxima seguridad en México.

Durante su conferencia matutina del 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la deportación: “Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron que iba a llegar a México. Había una orden de aprehensión desde 2023, emitida por la Fiscalía General de la República”, señaló desde Palacio Nacional.

El 6 de julio, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), explicó que su defensa había presentado “cinco o seis amparos” para que quedar en “libertad en cuanto llegue a México (...) están pidiendo un amparo absoluto para que no se le detenga (...) el amparo no procede porque nosotros no lo tenemos (a Julio César Chávez Jr.) en nuestro poder”.

¿De qué acusan a Chávez Jr. en México?

La FGR acusa a Julio César Chávez Jr. de delincuencia organizada y tráfico de armas, señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa desde 2019.

De acuerdo con informes de seguridad citados por Reforma, su papel dentro de la organización habría consistido en “castigar” a personas consideradas una amenaza para 'Los Chapitos’:

“Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Junior, su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho cártel (...) ‘El Nini’mantiene una relación cercana a Julio César Chávez Jr., mismo que al parecer golpea a la gente de ‘El Nini’ cuando este los quiere castigar”, dice el documento.

Línea de tiempo: la detención de Julio César Chávez Jr. en 2025