Julio César Chávez Jr. presenta 5 amparos: Busca libertad cuando llegue a México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos, solicitó a las autoridades mexicanas 5 amparos.

Así lo informó Alejandro Gertz Mañero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) la tarde de este domingo 6 de julio.

De acuerdo con Gertz Manero, Julio César Chávez Jr. pide que sea puesto en libertad una vez que sea extraditado de Estados Unidos a México.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Estados Unidos tras la pelea vs. Jake Paul. (Foto: Especial El Financiero).

¿Qué dijo Gertz Manero del caso Julio César Chávez Jr.?

El fiscal General de la República detalló que los amparos solicitados por el abogado del hijo de Julio César Chávez señaló que este lunes 7 de julio tendrán una audiencia.

“De lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información. A partir de esa fecha y de lo que dice el abogado, han presentado cinco o seis amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México”, señaló.

Según Gertz Manero, los abogados de Julio César Chávez Jr. “están pidiendo un amparo absoluto para que no se le detenga”; sin embargo, “el amparo no procede porque nosotros no lo tenemos (a Julio César Chávez Jr.) en nuestro poder”.

¿De qué se acusa a Julio César Chávez Jr.?

Autoridades de Estados Unidos detuvieron al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. y lo acusaron de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según el gobierno de Estados Unidos, el boxeador es sospechoso de vínculos con el Cártel de Sinaloa, debido a la relación pasada de Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr. con Édgar Guzmán López, primogénito de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aunque la familia de Chávez Jr. negó categóricamente dichos señalamientos.

Además, de acuerdo con la FGR, Julio César Chávez Jr. participó como golpeador del Cártel de Sinaloa bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, más conocido como ‘el Nini’.

Además, a través de videos en sus redes sociales, el ‘Junior’ declaró tener una amistad con Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘el Chapo’ Guzman Loera, fundador y líder del Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr. está casado con Frida Muñoz, expareja del primogénito del 'Chapo' Guzmán. (Foto: Instagram @fridamuro)

¿Qué ha dicho Julio César Chávez de la detención de su hijo?

Luego de conocer sobre el arresto de su primogénito en Estados Unidos, la familia Chávez publicó un comunicado en el que apoyó a Julio César Chávez Jr. y confió en que probará su inocencia ante las autoridades mexicanas.

El boxeador, quien perdió en la pelea contra Jake Paul, aún debe llegar a México luego de su detención en Estados Unidos.

De acuerdo con el ICE, autoridades de ese país buscarían extraditar al boxeador de manera exprés a México. Sin embargo, a tres días de su arresto, aún no ha sido entregado a las autoridades de México.

Chávez Jr. aparecía en la misma orden de aprehensión junto a líderes del narcotráfico en México como Ovidio Guzmán López ‘El Ratón’ e Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, ex jefe de sicarios de Los Chapitos.

Claudia Sheinbaum quiere que Chávez Jr. cumpla sentencia en México

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina del pasado 4 de julio que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación a Julio César Chávez Jr. desde 2019 por los delitos de tráfico de armas, droga y delincuencia organizada.

“En parte, la detención, pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México”, expresó la mandataria al reconocer que previamente “no tenía conocimiento” del caso, dijo en la conferencia.

Al ser preguntada sobre cuándo sería enviado a México, Sheinbaum respondió que el traslado lo está manejando el Ministerio Público.