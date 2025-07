Sheinbaum explica por qué no detuvieron a Julio César Chávez Jr. en México: ‘No tenía conocimiento’

Aunque las autoridades estadounidenses aseguraron que Julio César Chávez Jr. tiene vínculos con el Cartel de Sinaloa, la presidenta no lo confirmó. (Foto: Especial El Financiero)

La detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos ‘destapó’ un problema legal más para el boxeador, debido a que la Fiscalía General de la República confirmó que el pugilista tiene una orden de aprehensión en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum, la presidenta habló sobre el caso de Julio César Chávez Jr., a quien el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos acusó de presuntamente tener vínculos con el Cartel de Sinaloa.

“Personalmente no tenía conocimiento. Ayer, cuando salió la noticia, nos comunicamos con la Fiscalía General de la República”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó cómo ha sido la investigación en el caso.

¿Por qué no detuvieron a Julio César Chávez Jr. desde 2023?

Luego de la aprehensión de Julio César Chávez Jr. y de las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República informó que la orden de aprehensión está vigente en México desde 2023.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum informó que las investigaciones en contra del boxeador comenzaron desde hace seis años: “La carpeta de investigación inicia en 2019 y un juez otorga la orden de aprehensión hasta 2023”.

El procedimiento legal es debido a que se señala al hijo de Julio César Chávez de presuntamente haber cometido “el delito de delincuencia organizada y tráfico de armas”; sin embargo, el boxeador estaba en libertad.

Julio César Chávez Jr. fue expulsado de los Estados Unidos tras mentir a las autoridades para entrar al país (Foto: Especial El Financiero).

Incluso el pasado fin de semana tuvo lugar la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul que se celebró en Estados Unidos. Al respecto, Claudia Sheinbaum aseguró que la detención no se había llevado a cabo aún, debido a que el deportista no estaba en México.

“Lo que nos informaron hoy en el Gabinete de Seguridad es que la mayoría del tiempo (Julio César Chávez Jr.) estaba en Estados Unidos. En parte, la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México”, comentó.

¿Julio César Chávez Jr. está vinculado al Cartel de Sinaloa?

En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que “se cree que Chávez Jr. es miembro del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”.

Los vínculos de Julio César Chávez Jr., quien es amigo de Ovidio Guzmán, ‘El Ratón’, con esta organización criminal, también son, en parte, debido a la relación que tiene el pugilista con la cantante Frida Muñoz.

Pues antes de formar una familia con el boxeador, ella estuvo casada con Édgar Guzmán López, el hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, e incluso tuvieron un bebé antes de que él fuera asesinado en 2008.

A pesar de ello, Sheinbaum aclaró que la investigación en contra de Julio César Chávez Jr. en México por delincuencia organizada tiene que ver con el tráfico de armas, sin confirmar la relación del deportista con el Cartel de Sinaloa.

El boxeador Julio Cesar Chavez Jr. era buscado por las autoridades de México y tenía una orden de aprehensión en su contra (Foto: Cuartoscuro/EFE).

“No se mencionó (el vínculo con el Cártel de Sinaloa) en el Gabinete, lo que sí es una investigación de la Fiscalía que tiene que ver con delincuencia organizada”, comentó la mandataria.

Claudia Sheinbaum agregó que es debido a la orden de aprehensión que Chávez Jr. tiene en México que se seguirá un protocolo especial; mientras que las autoridades de Estados Unidos informaron que están tramitando la deportación acelerada del famoso.

“Se espera que pueda haber una deportación y pueda cumplir su sentencia en México, en ese proceso está trabajando la Fiscalía”, agregó la presidenta Sheinbaum.