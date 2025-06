La ‘amistad’ de Julio César Chávez Jr. con Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’: ‘Es una gran persona’

La pelea de Julio César Chávez Jr. contra Jake Paul marca el regreso al ring del primogénito de la leyenda del boxeo mexicano. A lo largo de su carrera, “JC Jr.” ha enfrentado problemas de adicciones y ha mantenido ‘amistades’ con líderes del narcotráfico en México.

Hace años, el mayor de los hijos de Julio César Chávez reveló que es amigo de Ovidio Guzmán, alias ‘el Ratón’, líder del Cártel de Sinaloa.

Aunque en ese entonces Julio César Chávez Jr. aseguró que casi no se veía con Ovidio Guzmán, quien fue detenido en el ‘Culiacanazo 2.0’ en enero de 2023, el boxeador comentó que le tiene “mucho aprecio”.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. de Ovidio Guzmán?

La familia de Julio César Chávez es conocida por su relación con integrantes del crimen organizado.

El propio ‘Chapo’ Guzmán asistió a una de las peleas de Julio César Chávez papá, mientras que Omar Chávez fue uno de los asistentes a la fiesta en la que se cometió el asesinato Francisco Rafael Arellano Félix, uno de los líderes del Cártel de Tijuana.

En ese contexto y a través de una video publicado en redes sociales, Julio César Chávez Jr. habló de su relación con uno de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán.

“¡Ovidio! Me llevo bien con Ovidio, la verdad. Ni nos vemos porque le tengo mucho aprecio yo y no quiero saber nada de cosas que dicen de él y no me interesa. A veces es muy difícil lo que dicen en la tele y lo que realmente eres, ¿me explico? La gente se va mucho por lo que dice la tele. Ahora hay mucha gente que te quería antes y que ve en la tele y dice “es que era otro”. Yo no soy así, yo veo a la persona, a él, a los ojos para ver quién es, cómo se porta y con base en eso me doy cuenta quién es la persona”, aseguró el mayor de los hijos de Julio César Chávez.

¿Cómo inició la amistad entre Julio César Chávez Jr. y Ovidio Guzmán?

A través de una transmisión en vivo en Instagram, Julio César Chávez Jr. explicó que su pareja Frida Muñoz Román es el vínculo con Ovidio Guzmán.

Frida Muñoz fue pareja de Édgar Guzmán Loera, hermano de Ovidio Guzmán. De esa relación nació Frida Sofía Guzmán Muñoz.

Tras la muerte de Édgar Guzmán Loera, Frida Muñoz se distanció de la familia del ‘Chapo’ Guzmán y, tiempo después, comenzó una relación con Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. ha hablado de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán, en algunas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

“¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona”, dijo Chávez Jr., quien pidió que no se le relacione con los negocios del hijo del ‘Chapo’.

“Yo me llevo con todos, a mí no me liguen con nadie, el único parentesco que tengo es con este muchacho (Ovidio Guzmán) porque es el tío de mi hija y por eso nada más”, aseguró.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul?

La pelea entre Julio César Chávez Jr y Jake Paul se llevará a cabo en el Honda Center de Anaheim, California.

De acuerdo con los organizadores, la cartelera comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México (20:00 en el este de EU) y se espera que el combate principal inicie alrededor de las 22:00 horas (CDMX).

La pelea de Julio César Chávez Jr. contra Jake Paul es este sábado 28 de junio en Anaheim, California. (Fotoarte: Andrea Noemi López Trejo)

Cartelera completa de Chávez Jr. contra Paul

El duelo de uno de los hijos de la leyenda del boxeo mexicano contra Paul no es la única que captará la atención en esta velada. La cartelera completa es:

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr . en peso crucero

. en peso crucero Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez vs Yuniel Dorticos por los títulos de peso crucero de la WBA y WBO

Holly Holm vs Yolanda Vega en peso ligero

en peso ligero Floyd Schofield vs Tevin Farmer en peso ligero

en peso ligero Avious Griffin vs Julián Rodríguez en peso welter

en peso welter Raúl “Cugar” Curiel vs Victor Ezequiel Rodríguez en peso welter

en peso welter Naomy Valle vs Ashley Felix en peso minimosca

¿Cómo ver la pelea Chávez Jr. vs, Paul en México?

Los fanáticos del boxeo podrán ver la pelea a través de la plataforma de streaming DAZN, que ofrecerá el evento como Pago Por Evento (PPV).

El costo del acceso es de 291 pesos. Además, DAZN ofrecerá paquetes que incluyen otras peleas, como el paquete que combina la pelea de Paul con el combate entre Berlanga y Sheeraz por un total de 485 pesos.