Julio César Chávez Jr.: Detención en EU, adicciones y otras polémicas del boxeador mexicano

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue recientemente detenido por posesión ilegal de un arma en Estados Unidos, hecho que se une a su historial de polémicas debido a sus adicciones.

Ingresos a rehabilitación y transmisiones en las que despotrica contra su padre han sido constantes en los últimos meses, por lo que hacemos un recuento sobre los principales escándalos que ha protagonizado fuera del ring.

Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles. (Foto: Mexsport)

Adicciones de Julio César Chávez Jr.

Chávez Jr. ha aceptado que consume sustancias, por lo que además de drogas, recayó el año pasado luego de tomar pastillas para bajar de peso.

Es por ello que ‘El César del Boxeo’ ha manifestado abiertamente la preocupación por su hijo. “Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz”, comentó en un comunicado.

En el podcast Un Round Más, jr. confesó que los primeros días en un centro de rehabilitación le provocaron rencor y pensamientos negativos contra Chávez, a quien pensó en matar al salir. “Al principio decía: ‘Está bien gacho esta madre, cuando salga voy a matar a mi papá, a todos los que me metieron aquí’”.

También comentó que sus allegados buscaban anexarlo para quedarse con su dinero y propiedades, de las que no lo dejaban disponer pese a tener millones en su cuenta.

Julio César Chávez ha mostrado preocupación por las adicciones de su hijo. (Foto: Cuartoscuro)

Chávez Jr. vs. Julio César Chávez

El excampeón mundial le dijo a Yordi Rosado que los problemas con su hijo comenzaron después de participar en una pelea de exhibición junto a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el 2017. Ese solo sería el inicio de una controvertida serie de declaraciones.

En una de ellas lo acusó de secuestro por el tiempo que pasó internado en la clínica para desintoxicarse. “Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz. No me dejo de nadie. Estuve secuestrado tres años, sin ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”, señaló.

Junior incluso lo acusó de intentar asesinarlo: “Me quieren matar, mi papá me está matando, la señora (su esposa) me ha querido envenenar”.

Aunque está convencido de que terceras personas aconsejan a su padre en su contra y lo manipulan, alguna vez se disculpó y reconoció que solamente buscaba lo mejor, pese a que ha sido duro con él. “Hay que tener cuidado con lo que tomamos, con lo que fumamos”.

En otro momento contó la violencia familiar que sufrió de niño porque supuestamente los golpeaba tanto a él como a su mamá, por lo que quedó traumado y posteriormente llamó a Julio César “basura” por sus actitudes con su madre “la golpeaba, la humilló, ya no puede hacer nada, quedó dañada para toda la vida”.

Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

Además, demeritó sus récords contra rivales a los que calificó de “taxistas” en el canal de YouTube de El Boxglero. En un video de Año Nuevo, Julio César Chávez le responde y manda un consejo: “que te caiga un rayito de luz y deja de hablar de pendejadas (...) Las cosas han empeorado muchísimo”, se defendió por no ayudarlo por las leyes que rigen en Estados Unidos.

Julio César Chávez vs. Frida Muñoz

“Si algo me pasa, es culpa de Frida y de mi papá. Me hacen parecer como si estuviera loco, ella gana en la corte y se queda con el dinero”, apuntó.

No es la primera vez que habla mal de la mamá de sus hijos, pues cuando anunció que se divorciaría la acusó de maltrato y violencia al denunciar que le quitó su teléfono debido a un supuesto alcoholismo.

“Se me hace muy injusto que una mujer me maltrate y me haga bullying, no me lo merezco”, detalló quien reveló que por estar cerca de sus hijos “he aguantado mucho tiempo, me he hecho el tonto”.