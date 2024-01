La condición de ‘Chicharito’ Hernández para volver a Chivas en la Liga MX

La prioridad de Javier Hernández es regresar a Chivas, por lo que durante una transmisión en Twitch, ‘Chicharito’ confirmó que está en negociaciones con el equipo de la Liga MX luego de quedar como agente libre al término de su contrato con Los Angeles Galaxy en la MLS.

El futbolista, de 35 años, aseguró que su mánager viajará a Guadalajara esta semana para hablar con los directivos del ‘Rebaño Sagrado’. “Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes obviamente para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro (...) Que sea lo mejor para mí”, contó.

La condición para que ‘Chicharito’ Hernández vuelva a Chivas

‘Chicharito’ no pierde la esperanza de volver a ser convocado con la Selección Mexicana para disputar el Mundial 2026 que tendrá como sede algunas ciudades aztecas.

El periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, reveló que el fichaje no está cerrado por una condición que pidió el canterano de Guadalajara. Lo más importante para Hernández sería la duración del contrato que firmaría.

El delantero pide que sean 2 años, mientras que, hasta este momento, los rojiblancos le ofrecen uno con opción a renovación, dependiendo de los resultados en 2024, pues el jugador se recupera de una lesión que lo alejó de las canchas los últimos meses. “La directiva tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé”, confió.

'Chicharito' Hernández dijo que está negociando su regreso a Chivas. (Especial)

¿Por qué ‘Chicharito’ Hernández se fue de Chivas?

Fue en julio de 2010 que ‘Chicharito’ disputó su último partido defendiendo los colores de Chivas, específicamente en un amistoso en el que enfrentaron al Manchester United en la inauguración del Estadio Akron, en la que festejó un gol.

En cambio, celebró por última vez en el torneo mexicano ante Santos. Desde hace 14 años, ‘Chicharito’ no le da alegrías a la afición que lo vio crecer y que abandonó para iniciar su carrera en Europa.

Fue precisamente el Manchester United quien lo contrató con un pase definitivo en un día en el que el entonces presidente del conjunto, Jorge Vergara, calificó como un hecho histórico.

“¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa?”, añadió Hernández.