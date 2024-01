¿’Chicharito’ Hernández regresa a las Chivas para el Clausura 2024? Esto sabemos

El delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández podría regresar este 2024 a uno de los equipos que lo vio crecer en el futbol, las Chivas del Guadalajara, según reportes.

‘Chicharito’ Hernández es uno de los jugadores de futbol más reconocidos de México, ha formado parte de equipos como el Los Angeles Galaxy, Sevilla Futbol Club, Real Madrid y ha participado en tres mundiales con la Selección Mexicana.

Hernández quedó como agente libre en noviembre de 2023, tras terminar su contrato con LA Galaxy de la MLS, y en los últimos días han crecido las especulaciones sobre su retorno al Club Deportivo Guadalajara.

Javier Chicharito Hernández Javier 'Chicharito' Hernández, el delantero de la Selección Mexicana, podría regresar a Chivas. (Foto: Cuartoscuro)

¿'Chicharito’ Hernández podría regresar a Chivas?

El periodista Rodrigo Camacho, de Fox Sports México, informa que hay negociaciones entre Chivas y Chicharito desde hace tiempo, incluso ya había accedido, pero tras su lesión de ligamento en un partido con Los Angeles Galaxy, las conversaciones se detuvieron... hasta hace unos días.

Este 4 de enero, el periodista Sergio Dipp apuntó que Hernández ya aceptó jugar con las Chivas para el Torneo Clausura de 2024:

“Después de un gran esfuerzo por parte de la directiva de Chivas, Javier Hernández le ha dicho que sí al Guadalajara. ‘El Chicharito’ le ha informado a Amaury Vergara y compañía que sí quiere regresar a las Chivas y, por ahora, se acerca el regreso del hijo pródigo a Verde Valle”.

Javier 'Chicharito' Hernández es uno de los jugadores más populares de México. (Foto: Instagram / @ch14_)

Fox Sports México señala que posiblemente ‘Chicharito’ ha accedido a regresar a Chivas, pero tendrá que aprobar cuestiones físicas para dejar a Chivas con la certeza de sus habilidades dentro de la cancha.

Según ESPN, Hernández también ha recibido ofertas en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, pero considera más atractivo su regreso al club en el que debutó hace dos décadas. Hasta el momento no se ha hecho un anuncio oficial.

¿Cómo le fue a ‘Chicharito’ Hernández con las Chivas de Guadalajara?

‘Chicharito’ Hernández, quien con tan solo 16 años debutó en el futbol profesional, ingresó a Chivas en 2006 y fue parte del equipo en algunas de sus mejores victorias, como el final del Torneo Apertura de aquel año.

Durante su tiempo con Chivas, la popularidad de Javier Hernández incrementó por su talento dentro de la cancha y participación en torneos nacionales. En 2009, participó en el Torneo Apertura, en el que terminó como el tercer máximo goleador de la competencia.

'Chicharito' Hernández no juega con la Selección Mexicana desde septiembre de 2019. (Cuartoscuro)

“Me encantaría (jugar) más que nada en una institución como Chivas, que me crío como jugador y persona. Le debo muchísimo a ellos por todo lo que me dieron de la educación, todo el crecimiento futbolístico, todo, me hicieron jugador de futbol”, aseguró Hernández en 2016 en una entrevista con Reporte Jalisco sobre el equipo rojiblanco.

En 2010, ‘Chicharito’ dejó a Chivas para trasladarse a uno de los equipos de futbol europeo más populares: Manchester United.