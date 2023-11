Javier ‘Chicharito’ Hernández: ¿A qué se dedica el futbolista tras su salida de LA Galaxy?

Javier ‘Chicharito’ Hernández anunció a principios de noviembre que no continuaría siendo jugador del LA Galaxy en la MLS al no renovar su contrato, por lo que se quedó como agente libre luego de su cirugía por una rotura de ligamento anterior cruzado hace más de 5 meses.

El delantero mexicano se refirió a los rumores propiciados por el futbolista de Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, quien aseguró en una transmisión en vivo que volvería a las Chivas de Guadalajara y se enfrentaría con él en la Liga MX.

En sus redes sociales, ‘Chicharito’ negó la versión y apuntó sobre su futuro cercano. “No estoy cerca de llegar a ningún equipo en ninguna parte del mundo aún. Sigo recuperándome de mi rodilla muy favorablemente”, escribió.

Javier 'Chicharito' Hernández negó saber si jugará para algún equipo. (Foto: Instagram @ch14_)

¿Qué hace Javier ‘Chicharito’ Hernández fuera de las canchas?

El exseleccionado nacional comparte en sus publicaciones las muestras del progreso de su lesión, por lo que se le puede ver corriendo por el campo o realizando ejercicios físicos en el gimnasio. Además, con dinámicas con sus patrocinadores, se mantiene activo como streamer de su canal en Twitch.

Hernández -quien militó en Estados Unidos por 4 años desde 2020- también es el presidente del Olimpo United, en la Kings League Américas, comandada por Gerard Piqué. Luego de iniciar en el torneo participando en un partido con Porcinos FC, fue presentado en octubre. Mientras que Oribe Peralta es el team mánager, Gignac fue nombrado miembro honorario.

Hace poco Javier respondió al piloto ‘Checo’ Pérez luego que el integrante de Red Bull asegurara en Broadcast Boys que sería mejor futbolista. “Yo no manejo coches de Fórmula 1 muy seguido, obvio, nunca he manejado uno. Pero, ¿quién tendría más práctica?, yo que manejo todos los días un coche, aunque no sea Fórmula 1 o ‘Checo’, que solo juega una vez cada seis meses futbol”.

Otra de las figuras a la que les respondió fue al director técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien lo criticó. ‘Chicharito’ terminó en el séptimo sitio de goleadores en la historia del LA Galaxy con 38 goles en 74 partidos.

“La vida se vuelve emocionante cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo”, dijo al despedirse del club.