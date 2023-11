‘Tuca’ dice que le impusieron a Memo Ochoa en la Selección Mexicana: ‘Hubiera llevado a los jóvenes’

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti dio de qué de hablar durante la mesa del programa Futbol Picante de ESPN, donde reveló que por temas comerciales tuvo que convocar a ciertos jugadores durante su breve estancia con la selección.

“Ochoa tuvo que ir en la etapa esta. No hubiera estado porque yo preferiría que él estuviera en su equipo entrenando y jugando”, comentó el ex director técnico de Cruz Azul.

Ferretti mencionó que Guillermo Ochoa no era parte de su lista original, pero le pidieron incluirlo en su convocatoria.

“Yo era interino, no me iba a quedar. A mi gusto, yo me hubiera querido llevar a los jóvenes que por ahorita tendríamos la certeza de cinco, seis jugadores si sirven o no. Esto es lo que yo quería, pero como estoy de interino y me dicen: “Tuca, pero es que fulano de tal, pues mátalos”, concluyó.

El analista de ESPN y ex director técnico, recalcó que le impusieron jugadores por temas comerciales. A pesar de que el brasileño no dio más nombres, aseguró que en cuatro juegos llevó a jugadores que pedían los socios comerciales de la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa, el jugador más veterano de México. (MEXSPORT)

El paso de ‘Tuca’ Ferretti como entrenador de Selección Mexicana

En agosto de 2018 la Federación Mexicana de Futbol informó que Ricardo Ferretti llegaba al mando de la Selección Mexicana, esto se informó a través través de un comunicado.

“La FMF se congratula en informar que ha llegado a un acuerdo con el profesor Ricardo Ferretti y el Club Tigres para que dirija a la Selección Nacional de México de forma interina en los partidos comprometidos del Tricolor las siguientes fechas FIFA”, señaló el comunicado.

Ferretti llegó como interino después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, donde el estratega solo estuvo por seis encuentros con la selección, pero debutó a 10 jugadores jóvenes.

Sin embargo, no tuvo un saldo favorable, pues sumó 12 goles en contra y solo cuatro a favor. En los últimos tres encuentros no pudieron anotar ni un solo gol.