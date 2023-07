‘Podría demandarlos’, advierte ‘Tuca’ Ferretti a reporteros; Estas han sido sus otras polémicas

Otra vez hicieron enojar a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti y nuevamente el entrenador brasileño del Cruz Azul arremetió contra un reportero, al que advirtió que podría demandarlo por difamación.

‘Tuca’ Ferretti se presentó en conferencia de prensa de la ‘Máquina’ para hablar sobre el mal inicio del equipo en el Apertura 2023 y sobre el próximo partido ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Cruz Azul perdió 2-1 ante Tijuana en la jornada 3 para sumar su tercera derrota consecutiva y está en el fondo de la clasificación de la Liga MX sin puntos.

“Tres derrotas es algo muy desagradable por lo que representa esta institución, pero hay que calmar las cosas y tranquilizarnos para encontrar la solución”, dijo el entrenador. “No podemos caer en desesperación”.

'Tuca' Ferretti 'explotó' contra un periodista. (FOTO: Mexsport)

¿Por qué se enojó ‘Tuca’ Ferretti con el reportero?

Ricardo Ferretti comentó en conferencia de prensa acerca de los afirmaciones de que no asistía a algunos entrenamientos del equipo. El ‘Tuca’ se molestó y explicó que es una difamación.

“Una cosa es que me critiquen por cómo dirijo o cómo mis equipos juegan. De eso no tengo ninguna duda, pero difamarme no lo acepto. Si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada”, respondió.

El director técnico del Cruz Azul explicó que se ha ausentado de algunas prácticas porque lo llaman a reuniones con los directivos del club, pero siempre deja a cargo a sus auxiliares, Guillermo Vázquez y Joaquín Moreno.

“No te permito lo que tú andas diciendo si no lo puedes comprobar. Eres un mentiroso y me estás difamando. No te lo permito”, expresó Ferretti y advirtió al reportero que difundió el rumor que podría demandarlo. “En otros países lo que tú y él hacen es motivo de demanda”.

"No se lo permito"



'Tuca' Ferretti explota y manda mensaje luego de algunas versiones que aseguraban que no iba a algunos entrenamientos.#TucaFerretti pic.twitter.com/INtyFtTTZs — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 17, 2023

Adrián Esparza Oteo, reportero de TUDN, se disculpó con Ferretti en Twitter minutos después por la información que difundió en un podcast sobre el brasileño.

“Mi intención nunca ha sido meterme con la reputación de Ricardo Ferretti y ofrezco una disculpa si lo sintió así. Claramente, hay una gran variedad de versiones sobre este tema. Intenté hablar con él previo y post conferencia y no pudimos hacerlo”.

Otras polémicas de ‘Tuca’ Ferretti como entrenador

Ricardo Ferretti es posiblemente el director técnico más enojón y regañón en la historia del futbol mexicano. No son pocos los momentos en los que explotó contra sus propios jugadores o contra la prensa y emitió comentarios políticamente incorrectos.

En mayo del 2016, después de que Tigres fue eliminado en cuartos de final de la liguilla por Rayados de Monterrey, ‘Tuca’ desquitó su enojo hacia un periodista. El brasileño le gritó en plena conferencia de prensa “¡Cállese carajo!” porque quería cederle la primera pregunta a una mujer.

- Tuca Ferretti, treinador do Tigres do México pic.twitter.com/oom1uQpMtI — Aspas Futebol (@AspasFutebol) January 10, 2019

En 2021, ‘Tuca’ Ferretti recibió tres partidos de castigo por comentarios ‘homofóbicos’, luego de referirse a las personas homosexuales como “maricones” y a las mujeres como “viejas” durante una conferencia posterior a un juego de Liga MX entre Tigres y Juárez.

“¿Hay viejas (mujeres)? No, ¿verdad?”, preguntó Ferretti, quien suele iniciar sus ruedas de prensa concediéndole la primera pregunta a una periodista mujer. “¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces”.

Fiel a su estilo... 😬

Mira por quién preguntó el Tuca Ferretti...#AztecaDeportes #ElSaborDelBalon pic.twitter.com/3FmxTf1ppj — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) November 7, 2021

Otro de sus momentos más recordados es cuando les enseñó a sus jugadores de Tigres cómo rematar de volea, durante la pretemporada del equipo en la Riviera Maya, en 2014.

Años después, Hércules Gómez y Emanuel Villa revelaron que Ferretti falló su remate y estaba enojado porque un jugador le dio un balonazo en la cabeza, previamente.

Y eso que no han visto al Tuca Ferreti cuando se enoja... pic.twitter.com/Epf7i0vWCE — Saúl Ayala (@saulayala_) June 24, 2019