La deportista Daniela López Mejía denuncia a su expareja por violencia familiar

La deportista Daniela López Mejía fue golpeada por el padre de su hija y compartió los daños provocados en su rostro a través de redes sociales, vía por la que confirmó que denunció formalmente a su agresor por el delito de violencia familiar en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas.

El documento, con fecha del 27 de noviembre, fue compartido en sus historias de Instagram. “Estas cosas sí pasan, no las normalicemos”, escribió al agradecer el apoyo de sus seguidores. Su expareja es un peleador profesional de artes marciales mixtas y dueño de Consciencia Muay Thai Boxeo y MMA, además de México Combate League.

Daniela López Mejía denunció a su agresor y padre de su hija. (Foto: Instagram @danielalopezmejia_)

¿Qué le pasó a Daniela López Mejía?

La exseleccionada nacional de lucha compartió un video luego de ser agredida físicamente en el que apuntó que suele mantener su vida privada fuera de las redes, pero “estaba muy asustada, no sabía qué hacer, como reaccionar”.

Luego de que fuera inyectada y le recetaran medicamento, compartió que estaba a salvo. “Temía en mi seguridad, en la de mi hija”, detalló. Después de examinarla, se descartaron fracturas en el ojo, pero afirmó que tuvo una en la nariz. “Mi ojo está bien, solo esperar a que baje la inflamación y el dolor”.

Daniela López Mejía denunció en Cabo San Lucas. (Foto: Instagram @danielalopezmejia_)

La primera reacción de Daniela fue escribir un mensaje a sus seguidores que inició con la frase “nunca pensé que me fuera a pasar a mí”, que acompañó de varias imágenes en donde se ven sus lesiones y una foto de quien supuestamente fue identificado como Luis Pedro Cervantes.

“Lo que me hizo es inhumano, no le importó que mi hija estuviera ahí (…) Lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”, agregó al agradecer el apoyo de quienes le mandaron mensajes de aliento o compartieron la información en un pedido de hacer justicia.

Incluso hubo quien aseguró que la denuncia en su contra tuvo que ser por intento de homicidio. “Cada vez me siento más fuerte”, reiteró posteriormente.