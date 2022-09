Alfredo Adame dice que tiene afectaciones fuerte en un ojo: ‘Me puedo quedar sin vista’

El pasado 28 de septiembre el exconductor de Hoy, Alfredo Adame, sufrió agresiones físicas afuera de su domicilio, al sur de la Ciudad de México. Tras el incidente, el también actor ha compartido a los internautas sus avances y valoraciones médicas a través de su cuenta de Instagram.

En el último estado de salud, Adame aseguró que la visión de uno de sus ojos estaba muy afectada.

Alfredo Adame y las fracturas que sufrió en el rostro

Como parte de sus actualizaciones, el actor comentó a sus seguidores que apenas el 29 de septiembre logró la valoración por parte del oftalmólogo, ya que debido a la inflamación provocada por el golpe que recibió el médico no había podido diagnosticarlo de forma certera.

“Tengo cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera, posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea, es una piedra que recoge y me la estrella en la cara”, relató en el clip.

El exconductor no perdió la oportunidad de agradecer la atención del personal médico que le ha dado seguimiento a su caso en el Hospital General Dr. Manuel Gea González tras el incidente.

Entre la información que Adame ha narrado en sus breves videos, también ha descrito cómo sucedió el incidente a unos metros de su domicilio.

En el recuento de los hechos, el actor recuerda que fue agredido con un “objeto contundente”, el cual era “demasiado fuerte como para que un puño me hiciera eso”, previamente había dicho que quizá lo habían golpeado con un tubo.

Adame asegura que no tiene buena visión en un ojo

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Adame cuenta a los conductores que debido a la inflamación en la zona solo tiene 5 por ciento de visión en el ojo afectado.

Sin embargo, debido a que aún deben esperar a que baje la hinchazón el diagnóstico respecto a un posible desprendimiento de retina y daño al nervio óptico aún no es suficientemente claro.

¿En qué va el proceso legal contra los agresores de Alfredo Adame?

Los agresores del actor y exconductor fueron detenidos el 29 de septiembre por autoridades de la CDMX. Este viernes 30 se realizará la primera audiencia ante el juez, en la que se dará a conocer cómo sucedieron los hechos del pasado miércoles.

No obstante, la situación jurídica de las personas que atentaron contra Alfredo Adame se conocerá tras dos audiencias posteriores.

Al respecto, el actor comentó que la sentencia de los acusados podría oscilar entre 5 y 9 años de prisión, y destacó que no teme represalias por dar seguimiento al caso.