Carlos Bonavides cuenta cómo hizo la broma del infarto: ‘Yo sé caer, estuve en la lucha libre’

Recientemente Carlos Bonavides, conocido como ‘Huicho Domínguez’, vivió una temporada sin hablar con su esposa Yodi Marcos, quien se molestó a causa de una broma que realizó durante la transmisión del programa SNSerio: fingió un ataque cardíaco.

Casi un mes después de la polémica broma, el intérprete de El premio mayor contó más detalles sobre las consecuencias de ese chiste que en redes sociales, diversos espacios mediáticos y hasta su esposa dieron por cierta.

Este 28 de septiembre estuvo en un programa de Unicable al lado del actor Luis de Alba, quien comentó la situación entre el intérprete de Huicho Domínguez y su esposa:

“La consecuencia de eso [haciendo referencia al falso infarto] fue que su mujer tan linda, Yodi, estaba viendo el programa y no sabía qué onda. Andaba desesperada y desde ese día no le habla”.

Sin embargo, Bonavides comentó que ya se reconciliaron; de igual manera explicó un poco sobre la forma en la que logró actuar su infarto:

“Yo sé caer, entonces yo fingí el golpe en la cabeza por haber estado en la lucha libre. Como en ese programa hacen bromas pensé en hacerles una, pero vi la cara del floor manager y hasta se puso blanco”.

De igual manera el actor se sinceró sobre el impacto que tuvo su broma, ya que él no creía causar tanto fervor en redes sociales y medios. “No pensé que tuviera esa trascendencia, me han entrevistado de Estados Unidos, Argentina y demás”.

¿A qué se dedica Carlos Bonavides?

El reconocido actor de la televisión mexicana que ha participado en distintas producciones.

Carlos Bonavides nació hace 82 años, en 1940, y ha tenido una larga participación dentro de la industria del entretenimiento, uno de los principales es el papel de Huicho Domínguez en la telenovela El Premio Mayor (1995) lo que le dio la oportunidad de crecer en el medio.

Recientemente Bonavides ha sido víctima de problemas con su salud, ya que en julio fue hospitalizado por una bacteria. Antes de aquella situación, en 2018, Carlos fue diagnosticado con un tumor cancerígeno que lo sometió a una extirpación de riñón.

Actualmente el actor, después de su broma, se encuentra trabajando en una producción escénica titulada ¿Por qué será que las queremos tanto? La obra cuenta con la presencia de otros artistas mexicanos como: Luis de Alba, César Bono, Benito Castro y Alejandro Suárez.