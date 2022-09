Alfredo Adame narra cómo lo agredieron: ‘El tipo me golpeó con una piedra’

“Nada más cuatro fracturas en la cara, amigos”, escribió esta tarde el actor Alfredo Adame en Instagram, después de que fue agredido en las cercanías de su casa este miércoles.

Adame presenció el ataque a un hombre en en Tepepan, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México; según su versión, al ofrecer ayuda a una mujer que estaba pidiendo auxilio, uno de los atacantes lo golpeó, lo cual resultó en cuatro fracturas faciales cerca del ojo.

Este jueves, el actor publicó un video desde el Hospital General Dr. Manuel Gea González, a donde acudió por una valoración con el oftalmólogo, ya que tiene el ojo muy inflamado y por esa razón no fue posible hacerla ayer.

“Tengo cuatro fracturas de la cara, una interior y tres afuera, posible desprendimiento de retina, ahí salió un video donde el tipo que me golpea por atrás con una piedra me estrella y me golpea, es una piedra que recoge y me la estrella en la cara”, relata.

El conductor ya había mencionado a los policías que había sido agredido con un “objeto contundente”, el cual era “demasiado fuerte como para que un puño me hiciera eso”, previamente había dicho que quizá lo habían agredido con un tubo.

El actor contó en Venga la Alegría que necesitó de 15 o 16 puntadas y posiblemente requerirá de una cirugía por las fracturas cerca del ojo.

“Es una interna y tres externas que van a requerir cirugía y meter placas de platino o no sé para arreglarlo; hay posible desprendimiento de retina del ojo, pero como está muy inflamado el oftalmólogo no puede llegar al fondo y darse cuenta si sí o si no. Yo digo que sí porque veo flashazos y es un indicio”, contó a dicho programa de televisión.

¿Qué pasó afuera de la casa de Alfredo Adame?

El actor ha relatado que la tarde de este miércoles 28 de septiembre fue “víctima de unos malandros”, quienes presuntamente realizaron un ajuste de cuentas a las afueras de su domicilio: le dispararon a un hombre e hirieron en el hombro a la mujer que lo acompañaba.

Los agresores, quienes ya fueron detenidos, llegaron en dos motocicletas y una camioneta. “Lo de ayer no es un asalto, es un ajuste de cuentas con estos malandros”, detalló sobre el primer incidente, del cual vecinos cuentan con videos.

Asimismo, reveló que tras una persecución con un policía el servidor también falleció al intentar detenerlos y negó que los estuviera grabando o tomando fotografías ya que lo que intentaba era ayudarlos porque estaban gritando a pocos metros de su casa.

“Llega el primero que me agredió gritando que lo ayuden, yo pensé que era una mujer embarazada. Bajan a la mujer y me doy cuenta que trae sangre. Me regreso a la puerta y de repente el que traía a la mujer y otros tres se vienen enfrente: ‘un teléfono, por favor’. Yo, como toda la vida he tenido vocación de ayudar a la gente, me acerco y le pregunto ‘¿qué pasó?, como diciendo si quieres un celular aquí está el mío. ‘Lárgate de aquí hij…, que tienes que andar de metiche’, me dijeron”.