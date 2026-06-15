La comunicación corporativa ya no se puede improvisar

Hubo un tiempo en que las empresas podían controlar la conversación. Las crisis tardaban días en escalar, los mensajes pasaban por filtros y la reputación corporativa se construía lentamente, entre campañas institucionales y comunicados cuidadosamente redactados. Ese mundo ya no existe.

Hoy, una conversación interna puede filtrarse a redes sociales en segundos. Una narrativa falsa puede instalarse antes de que una organización tenga tiempo de reaccionar. Y mientras eso ocurre, las áreas de comunicación están presionadas a responder más rápido, medir mejor y demostrar que realmente generan valor para el negocio.

Los números ya reflejan esa tensión. Aunque la comunicación corporativa ha ganado espacio dentro de las organizaciones, los presupuestos comienzan a mostrar señales de presión. Actualmente, solo 57% de las empresas cuenta con un presupuesto independiente para comunicación, cuando un año antes la cifra alcanzaba 75%.

La paradoja es evidente: la comunicación es cada vez más estratégica, pero no necesariamente más respaldada.

El problema de fondo sigue siendo la medición, pues muchas compañías hablan de reputación, confianza o posicionamiento, pero todavía existen dificultades para traducir esos conceptos en indicadores concretos de negocio. Apenas 47% de las organizaciones afirma tener métricas para evaluar la efectividad de la comunicación interna, y solo 61.6% mide formalmente la comunicación externa.

Es decir, incluso dentro de la propia industria, todavía cuesta demostrar qué cambia realmente gracias a la comunicación. Mientras tanto, el entorno se vuelve más complejo.

El 42.4% de las organizaciones reconoce haber enfrentado crisis relacionadas con desinformación o polarización, pero únicamente 40.8% cuenta con protocolos formalizados para responderlas. En otras palabras, muchas empresas ya saben que una crisis reputacional puede estallar en cualquier momento, pero todavía no están completamente preparadas para contenerla.

Por eso también están cambiando las prioridades corporativas, ya que los colaboradores se consolidaron como el público más importante para las organizaciones, por encima incluso de medios de comunicación o consumidores. La razón es simple, pues las empresas entendieron que la reputación ya no se construye únicamente hacia afuera. Hoy comienza desde adentro.

Eso también explica el crecimiento de herramientas más inmediatas y horizontales. WhatsApp pasó del quinto al segundo lugar entre los canales más utilizados para comunicación interna. La velocidad desplazó a la formalidad.

En el frente externo, el dominio digital es absoluto. LinkedIn, Facebook e Instagram concentran la mayor parte de la estrategia corporativa, mientras TikTok comienza a perder prioridad frente a plataformas consideradas más útiles para reputación, negocio o posicionamiento profesional.

A esto se suma la aceleración de la inteligencia artificial. Cada vez más áreas de comunicación la utilizan para redactar textos, analizar datos y monitorear conversaciones, aunque muchas todavía carecen de lineamientos sólidos sobre su uso. El reto ya no es tecnológico, es estratégico.

Porque en un entorno saturado de contenido, velocidad y desinformación, la comunicación corporativa dejó de ser un área de acompañamiento para convertirse en una función crítica de gestión de riesgos. La diferencia es que ahora ya no basta con comunicar mucho.

Las organizaciones necesitan demostrar que su comunicación realmente protege reputación, genera confianza y sostiene valor de negocio.