Alfredo Adame denuncia fuertes agresiones físicas: ’Fui víctima de unos malandros’

El actor y conductor Alfredo Adame fue agredido físicamente la tarde de este miércoles 28 de septiembre. La noticia la confirmó el aspirante político en su cuenta de Instagram con un mensaje dirigido a sus más de 160 mil seguidores.

En el carrete de fotos se observa a Adame con golpes en la cara y algunos rastros de sangre en lo que parece ser una sala de espera.

El carrete de fotos está acompañado de una breve descripción de los hechos, en los que el conductor afirma que fue víctima de unos desconocidos.

“Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”, escribió en el post.

Alfredo Adame denunció agresiones físicas. (Fotos: Instagram @adamereacciona)

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

Además de la publicación en redes sociales, el programa Venga la Alegría reveló que Adame había recibido el ataque afuera de su casa alrededor de las 14:00 h, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con las declaraciones del actor al programa de TV Azteca, procederá legalmente contra los agresores puesto que las heridas en el rostro tardarán más de 15 días en sanar, lo cual deriva en una denuncia penal.

Adame compartió en entrevista que el ataque sucedió justo a las afueras de su domicilio particular. El conductor bajó de su auto para ver qué sucedía en la calle pues escuchó mucho ruido de patrullas y movilizaciones.

“Bajé yo a a arreglar una llanta, ahí por donde vivo, en Tepepan, de repente empezamos a oír un pasadero de patrullas impresionante y llegaban camionetas, patrullas y todo este rollo con las sirenas, dije ‘algo ha de haber pasado’”, declaró.

Tras varios minutos de dificultades para avanzar en el tráfico, el actor llegó a su domicilio para estacionar el auto e investigar qué sucedía en la zona.

“Llegué a mi casa y no dejaban pasar, de hecho me dejaron pasar porque vivo ahí, y en la esquina había muchas patrullas, mucha gente, y un cuerpo tirado. Entonces llego yo, meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecina ‘Oye, qué pasó’, y me dice ‘Parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien’, y se bajaron y lo asesinaron”, dijo Adame en una llamada telefónica desde la Fiscalía, donde llevará a cabo la denuncia formal.

Mientras permanecía en la calle con sus vecinos, el actor observó que un hombre se acercó en un auto y comentó que habían matado a su hermano.

“Llega un cuate en un coche con una mujer con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer la quisieron matar’, fue un ataque directo y hartero”, narró Adame.

Sin embargo, después de que el conductor hubiese ofrecido su ayuda recibió insultos del conductor y agresiones físicas.

“Me dijo ‘tú lárgate de aquí, hijo de la ch... qué haces aquí, p... chismoso’, y me tira un trancazo en la cara y me tira una patada, se da la vuelta y le digo ' a ver hijo de la ch...’, y le tiro una patada”, agregó. Segundos más tarde, un hombre se acercó a Adame y lo golpeó.

“Llega uno por atrás, cobarde, que estaba con él a media calle y me avienta un campanazo que me causó una herida de 6 u 8 puntadas y posiblemente la retina me la desprendió y a la hora que me da el súper trancazo, me empiezan a agarrar a patadas en la cara los dos”, compartió en la llamada.