Matan a Sael Silva Cisneros, investigador de la Suprema Corte, en ataque armado en Guerrero

Organizaciones civiles y familiares confirmaron la muerte de un trabajador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras un ataque armado ocurrido la noche del viernes en el municipio de Cuajinicuilapa, en la región Costa Chica de Guerrero.

Los hechos de violencia que resultaron en la muerte del investigador se registraron sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, donde un grupo de personas convivía al exterior de un establecimiento de venta de cerveza cuando fueron agredidas por sujetos armados.

La información aportada por las autoridades indica que el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas frente a las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), ubicado sobre la citada vía federal. De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados arribaron al lugar y abrieron fuego con armas largas contra las personas que se encontraban reunidas en el establecimiento.

La víctima fue identificada como Sael Silva Cisneros, originario del municipio de San Nicolás y trabajador de la SCJN, quien horas antes había participado en un seminario sobre disidencias afromexicanas, justicia y derechos humanos realizado en Cuajinicuilapa.

De manera preliminar, se informó que otra persona resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras que algunas más presentaron lesiones menores.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes organizaciones civiles y colectivos de la comunidad LGBTQ+ expresaron condolencias y reconocieron a Sael Silva Cisneros como un participante activo en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Asimismo, destacaron que durante la tarde del mismo viernes había intervenido en un seminario enfocado en las disidencias afromexicanas en Guerrero, desarrollado en un teatro de la cabecera municipal de Cuajinicuilapa.

Cabe resaltar que hasta el momento la Fiscalía General del estado de Guerrero no ha emitido comunicado o pronunciamiento alguno sobre la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.