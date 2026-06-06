Buscan a Yolanda Jiménez en Tabasco; salió a una entrevista de trabajo y no regresó a casa

Al momento, sus familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que ya activó una ficha de búsqueda mediante el Protocolo Alba. (Foto: Especial)

La desaparición de una mujer de 53 años en el municipio de Centro, Tabasco, mantiene en angustia a sus familiares, quienes aseguran que salió de su domicilio para acudir a una entrevista de trabajo concertada a través de Facebook y desde entonces no han vuelto a tener noticias de ella.

Se trata de Yolanda Jiménez Sánchez, quien fue vista por última vez el pasado 2 de junio cuando salió de su vivienda en la villa Playas del Rosario con destino al mercado José María Pino Suárez, en Villahermosa, donde presuntamente sería recogida para trasladarse a una oferta laboral relacionada con labores de limpieza.

Lo que se sabe de la desaparición de Yolanda Jiménez

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, una supuesta mujer la contactó mediante redes sociales para ofrecerle empleo en una quinta ubicada en la zona de Dos Montes, al otro extremo de la ciudad.

La mañana del martes acudió al punto de encuentro y posteriormente abordó una camioneta junto a una persona que pasó por ella.

Su hija, Mónica García, relató que durante el trayecto Yolanda mantuvo comunicación por mensajes con su expareja, aunque evitó contestar llamadas telefónicas. La última comunicación ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana.

“La única persona a la que le contestó los mensajes fue a su expareja, diciéndole que todo estaba bien, que no le había gustado el trabajo y que ya venía de regreso en la combi, pero nunca quiso contestar las llamadas. Incluso una prima que estaba en Cancún le devolvió la llamada porque ella sí sabía que se iba a ver con alguien en el Pino Suárez, que la iban a pasar a recoger en una camioneta, pero es todo, ya no respondió más”, relató.

Desaparición de mujer en Tabasco genera alerta; acudió a una entrevista de trabajo pactada en redes

Según los mensajes enviados, Yolanda informó que no le había gustado el empleo porque se encontraba demasiado lejos y que ya regresaba a casa en una combi. Sin embargo, nunca volvió a responder llamadas ni mensajes.

José Carlos Góngora, expareja de la desaparecida, explicó que durante la mañana recibió mensajes en los que inicialmente le indicaba que el trabajo era en Dos Montes.

Posteriormente, ella le comentó que se encontraba en un rancho rumbo al municipio de Macuspana, situación que le pareció extraña debido a la diferencia entre ambos destinos.

“Le dije ¿te puedo marcar?, ella ya no me contestó, le seguí marcando, simplemente me decía voy en la combi, hasta ahí. Posteriormente yo le seguí marcando, al no tener indicios de ella, empecé a sospechar”, relató.

Al no obtener respuesta, acudió al domicilio de Yolanda, donde encontró la vivienda cerrada y sin señales de que hubiera regresado. Desde entonces, el teléfono celular envía directamente al buzón de voz.

¿Qué se sabe de la presunta oferta de trabajo?

La familia también detectó inconsistencias relacionadas con la supuesta oferta laboral. Isaías Reyes, sobrino de la mujer, señaló que al comunicarse con el número telefónico vinculado al anuncio, fue un hombre quien le contestó y le aseguró no conocer a Yolanda ni estar relacionado con vacantes de empleo.

Sin embargo, horas antes, una familiar había contactado al mismo perfil de Facebook y recibió como respuesta que la vacante ya había sido ocupada.

“Entonces nos alarmamos más porque empezamos a revisar los perfiles y los perfiles pues empiezan a haber puros contactos de mujeres, puras mujeres, entonces ya nos da, pues empezamos a pensar mal”, comentó.

Los familiares descartaron que Yolanda se hubiera ausentado por voluntad propia, pues se dedica al cuidado de animales de traspatio y mantiene una comunicación constante con sus seres queridos.

Ante la falta de información sobre su paradero, hicieron un llamado a la ciudadanía para compartir cualquier dato que ayude a localizarla, especialmente a personas que hayan estado en las terminales o rutas de transporte hacia Dos Montes, San Carlos o la zona del aeropuerto durante la mañana del 2 de junio.

Al momento, sus familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía General del Estado, que ya activó una ficha de búsqueda mediante el Protocolo Alba, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para intensificar las acciones para dar con el paradero de la madre de familia.