Desaparece Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM: Es hija de maestra de la facultad de Contaduría

Michelle Itzayana, estudiante de la UAEM, fue vista por última vez el 24 de mayo en la zona centro de Cuernavaca, Morelos.

El movimiento estudiantil recordó con dolor y rabia los casos de Karol y Kimberly, dos estudiantes universitarias reportadas como desaparecidas en meses anteriores y cuyos cuerpos fueron hallados sin vida.

Ahora, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra en máxima alerta tras la desaparición de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años.

La joven es estudiante del Sistema Universitario de Educación Mixta (SUEM) e hija de la reconocida catedrática de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Yessica Calderón Segura.

Michelle fue vista por última vez el pasado domingo 24 de mayo en el municipio de Yautepec.

Estudiantes de la UAEM exigen a la Fiscalía de Morelos búsqueda de Michelle Itzayana

Ante la falta de avances significativos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el descontento estudiantil ha desatado un movimiento de resistencia que colocó copias de la ficha de búsqueda en la zona centro de Cuernavaca.

De acuerdo con la ficha de búsqueda oficial, Michelle Itzayana es de complexión robusta, tez clara, mide 1.50 metros, tiene ojos negros y rasgados, y cabello café claro, corto y lacio. El día de su desaparición vestía una sudadera azul oscuro con la leyenda “football” en letras blancas, pantalón de mezclilla tipo cargo color azul claro y tenis negros con blanco; como seña particular, usa dos pulseras de hilo rojo en ambos tobillos.

En el marco de su Informe Semestral en el Congreso del Estado, el fiscal Fernando Blumenkron, informó este miércoles 27 que se mantienen los despliegues en campo.

“Tenemos la investigación en curso y se han hecho una serie de diligencias importantes. No podemos dar detalles para no entorpecer el caso, pero localizarla con vida es fundamental”, dijo.

¿Qué dijo la UAEM sobre la desaparición de Michille Iztayana?

La UAEM emitió un comunicado institucional externando su total solidaridad y acompañamiento permanente a la profesora Yessica Calderón, exigiendo a las instancias correspondientes la pronta localización de la menor.

Este martes, contingentes de estudiantes marcharon y tapizaron la Plaza de Armas “General Emiliano Zapata Salazar” y el centro de Cuernavaca con la ficha de búsqueda de Michelle.

“No es solo una compañera más; es un llamado de alerta ante la violencia sistémica que afecta a las mujeres en nuestro estado. No queremos más carpetas de investigación, queremos a Michelle viva”, sentenciaron los manifestantes.

Como medida de presión radical y en señal de duelo y protesta, los estudiantes organizados manutuvieron durante 61 días cerradas todas las instalaciones del Campus Chamilpa.

El diálogo entre autoridades y estudiantes de la resistencia logró el retorno a las clases a distancia para garantizar la seguridad de la matrícula y evitar mayores confrontaciones, interrumpiendo las actividades presenciales por tiempo indefinido.

Ante la parálisis de la universidad y la presión del movimiento estudiantil, el Ejecutivo estatal anunció la implementación urgente del Plan Integral de Seguridad Universitaria. Ejes principales del Plan Estatal: