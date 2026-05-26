De ‘El Mencho’ a 96 extradiciones en un año: EU presume resultados contra el narco en la era Trump

Johnson atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre el presidente Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

En lo que va del segundo mandato de Donald Trump, México ha extraditado a 96 líderes del narcotráfico y enviado a otros 92 criminales a territorio estadounidense, según reveló este martes el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

El diplomático destacó estas cifras como parte de los resultados de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre ambos países y aseguró que las acciones representan duros golpes contra las organizaciones criminales transnacionales.

En un mensaje difundido por la Embajada de Estados Unidos en México, Johnson atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre “el liderazgo del presidente Trump” y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en el combate al tráfico de drogas, armas y personas.

En su comunicado titulado ‘Un año de resultados mediante la sólida cooperación entre Estados Unidos y México’, el embajador resaltó las capturas de ‘El Mencho’, el fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); de ‘El Jardinero’, señalado por autoridades mexicanas como el posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes; y de Samuel Ramírez Jr., uno de los 10 más buscados por el FBI.

“Juntos, estamos atacando redes criminales completas — no solo a los cárteles — mediante la interrupción de finanzas ilícitas y el desmantelamiento de estructuras de tráfico.“, agrega el documento.

La embajada aseguró que la coordinación entre ambos países ha fortalecido el combate contra el tráfico de drogas, armas y personas, además de reforzar los mecanismos de extradición y cooperación judicial. De igual forma, resaltó los acuerdos históricos alcanzados con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

EU presume “la frontera más segura de la historia” con México

Dentro del balance presentado por la Embajada estadounidense, apuntó que las detenciones de inmigrantes por parte de la Patrulla Fronteriza se encuentran en su nivel más bajo en 55 años. Asimismo, el informe resaltó que las aprehensiones al día se mantienen 95 por ciento por debajo de los niveles registrados durante la administración Biden.

“La migración ilegal ha alcanzado niveles históricamente bajos, con cero liberaciones de migrantes”, se lee en el reporte.

En cuanto a los avances contra el tráfico de fentanilo, la embajada de Estados Unidos señaló que para finales de 2025, las muertes por sobredosis en los Estados Unidos disminuyeron 35 por ciento, al igual que las incautaciones de esta droga en la frontera, las cuales tuvieron una caída de de 50 por ciento.

En contraste, subraya que “las incautaciones en México aumentaron significativamente, frenando las drogas antes de que lleguen a las comunidades en los Estados Unidos.”

Agregó que el flujo marítimo de drogas hacia los Estados Unidos ha disminuido más de 95 por ciento y qué México ha incautado 65.5 toneladas métricas en el mar y desmantelado más de dos mil 300 laboratorios clandestinos de drogas.

Embajada de EU resalta decomiso histórico de armas

En el informe presentado por la diplomacia estadounidense, también se destacó el aumento en las acciones contra el tráfico ilegal de armas. Según el informe, durante el primer año de la administración Trump las incautaciones de armas ilegales crecieron 125 por ciento.

La Embajada de EU en México compartió una infografía del balance de la cooperación entre ambos países para reforzar la frontera y combatir el narcotráfico. (X @USAmbMex)

En tanto, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ha decomisado más de 36 mil armas ilegales, incluidas 4 mil 359 armas de fuego que tenían como destino México y que, según el gobierno estadounidense, habrían terminado en manos de cárteles violentos y organizaciones criminales.

El reporte añade que la estrategia Mission Firewall ha permitido reforzar las inspecciones conjuntas, el intercambio de información en tiempo real y las investigaciones coordinadas entre ambos países para frenar el flujo de armamento ilegal.

México–EU: acuerdos en agua, sanidad y comercio fronterizo

Finalmente, la Embajada estadounidense recordó los acuerdos y acciones bilaterales alcanzados con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, los cuales calificó de “históricos”, principalmente: